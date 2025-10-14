RETRO RÁDIÓ

Így állítsd meg a csuklást, ha nem akar elmúlni – Danny Blue módszere tényleg segít

Szörnyen bosszantó a csuklás, ha nem múlik el. Ám létezik egy tuti módszer: Így állítsd meg a csuklást!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.14. 17:00
csuklás módszer Danny Blue

Vannak helyzetek, amikor a csuklás vicces, de akkor sem árt, ha rövid időn belül elmúlik. Ha nem, akkor jöhet a vízivás, a levegő visszatartása, a megijesztés. Ám olykor ezek egyike sem segít. A mentalista Danny Blue szerint érdemes bevetni az általa javasolt elmetrükköt. Hagyd a bizonytalan módszereket, így állítsd meg a csuklást!

Danny Blue, Így állítsd meg a csuklást
Danny Blue leleplezi a pofonegyszerű módszert: így állítsd meg a csuklást! (Fotó: Máté Krisztián)

Így állítsd meg a csuklást könnyen és gyorsan!

„Ez egy elmetrükk, amivel 5 másodpercen belül leállíthatod a csuklást. Ha valaki azt mondja, hogy csuklik, közöld vele: «Bizonyítsd be!». Amint megpróbál tudatosan csuklani, tízből kb. kilencszer a csuklás teljesen elmúlik. A módszer magadon is működik. Amikor észreveszed, hogy csuklasz, próbálj meg direkt csuklani! Pár másodpercen belül általában elmúlik. Ha nem elsőre, akkor ismételd meg még egyszer, kétszer” – tanácsolja a magyar mentalista, aki azt is elárulja, mitől működik az általa javasolt módszer.

„Amikor direkt akarod előidézni a csuklást, akkor kizökkented a testedet az automata csukás üzemmódból. A csuklást indító reflex nem kap ugyanúgy jelet, és leáll” – foglalja össze az elmetrükk lényegét Danny Blue a Facebook-oldalán, ahol az erről szóló videót is megosztotta.

 

