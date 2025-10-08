Rossz volt az éjszakád? Danny Blue elmetrükkje segít gyorsan és mélyen aludni

Ahogy az ember egyre idősebb, úgy értékeli mind jobban a pihentető alvás fontosságát. Frissen, kipihenten ébredni egy tökéletes nap kezdete lehet, sokaknak mégsem sikerül. Szörnyű lefekvés után álmatlanul forgolódni, majd reggel hullafáradtan ébredni. Danny Blue, a mentalista azonban egy frappáns elmetrükk segítségével megmutatja, hogy lehet gyorsan és mélyen aludni!

Danny Blue segít, hogy neked is sikerüljön gyorsan és mélyen aludni (Fotó: Máté Krisztián)

A cél: gyorsan és mélyen aludni

Danyn Blue a Facebook-oldalára feltöltött villámvideóban mutatja meg azt az elmetrükköt, melynek segítségével neked is sikerülhet gyorsan és mélyen aludni.

„Amikor el szeretnél aludni, válassz egy szót, és bontsd betűkre. Most minden egyes betűhöz keress minél több szót, aminek az a kezdőbetűje. Mire a kiválasztott szó utolsó betűjéhez érnél, valószínűleg már elaludtál. H amégsi ébren vagy, akkor válassz egy új szót és kezdd újra! Ezzel a technikával te leszel a saját gondolataid DJ-je, és nem engeded, hogy más keverje a gondolatokat a te elméd keverőpultján”

– szól Danny Blue elmetrükkje, amit már ma este is bevethetsz!

Nézd meg a magyar mentalista videóját!