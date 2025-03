Nagyon ciki: Danny Blue csúnyán beégett a közönség előtt – videó

Az ország egyik legnépszerűbb mentalistája többször is bemutatta, hogy nem hétköznapi képességeknek a tulajdonosa. Viszont mindezek mellett Danny Blue jó szívvel is meg van áldva, ez pedig abban is megmutatkozott, amikor például egy idős hölgyet mentett meg telefonos csalóktól. Azonban akadnak az országban olyanok, akik kételkednek képességeiben. A mentalista most közösségi oldalán osztott meg egy videót, ami alapján elsőre hátba veregethetik magukat a kétkedők.

Danny Blue bűvész helyett szívesebben hivatkozik magára mentalistaként (Fotó: Máté Krisztián)

Danny Blue kis híján botrányba keveredett

A közzétett felvételen az látszik, ahogy Danny kihívott egy lelkes jelentkezőt, akinek a háziállatának pontos kilétét próbálta meg kitalálni, úgy hogy közben csak igen vagy nem választ kaphat. A mentalista egy pillanat alatt sikeresen megfejtette, hogy egy négylábú jószágról, mégpedig egy macskáról van szó. Ezután megkérte a titkolózó állattulajdonost, hogy gondoljon erősen a cica nevére, viszont ami ezután történt, arra még ő sem számított.

A mentalista ekkor rögtön felírta egy táblára, hogy szerinte mi lehet az említett macska neve, majd pedig felemelte a táblát a hölgy háta mögé, akit megkért, hogy mondja ki hangosan a háziállat nevét. A trükk azonban kudarcba fulladt, mert Danny szerint Jenny-nek hívják a kis kedvencet, azonban cica neve Puma volt. A mentalistát a színpadi égéstől azonban megvédte az a tény, ami később derült ki, hogy a lelkes jelentkezőnek van egy Jenny nevű macskája is.

Danny Blue TikTok mellett az életben is használja képességeit

Polgári nevén Kékesi Dániel korábban elárulta, hogy nem csak színpadon szokta használni képességeit, hanem a hétköznapokban is. „Pici figyelemeltereléseket, meg ilyesmit csinálok, de soha nem loptam meg vele senkit, semmilyen bűntettet vagy törvénytelen dolgot nem csináltam. Pedig durva csalásokat lehetne ezzel megcsinálni, viszont én pont, hogy az ilyeneket akarom leleplezni” – beszélt őszintén a Ki vagy te valójában? podcast vendégeként a mentalista, akinek a szíve a helyén van, azonban egyszer-kétszer már visszaélt az adottságaival.

Olyanra használtam már a képességeim, hogy bejussak egy szórakozóhelyre: azt mondtam a biztonsági őrnek, hogy »Itt most beengedsz!«, és működött

– mesélte nevetve Danny Blue előadás után.