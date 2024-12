Karácsony közeledtével még nagyobb hangsúlyt kapnak azok a törekvések, amivel a hátrányos helyzetű családokon lehet segíteni. Danny Blue mindig is szem előtt tartotta embertársait, mint arról korábban már a Metropol beszámolt, egy idős nénit is megmentett a csalók karmai közül. A mentalista mindig igyekszik a rászorulókra felhívni mások figyelmét is azzal, hogy megosztja a történeteiket a közösségi oldalán.

Gyakran fordulnak segítségért Danny Blue-hoz (Fotó: Máté Krisztián)

Segít, ahol tud Danny Blue mentalista

A napokban a mentalista egy újabb nem mindennapi üzenetet osztott meg a közösségi oldalán, amiben egy szabolcsi családanya fordult hozzá.

Üdvözlöm művész úr! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Tudom, hogy a kérésemet furcsának fogja találni, de elkeseredésemben már nem tudok kihez fordulni. Már csak önben bízok és a jó szívében, egy kis tartós élelmiszert szeretnék kérni, ha lehetne, hogy egy kicsit szebb és jobb legyen a karácsonyunk. Szegényesen élünk egy kis faluban Szabolcs megyében. Köszönöm szépen

– olvasható az üzenetben, amit Danny Blue a közösségi oldalán, a huszonnégy óráig látható történetében tett ki. Danny azt is leszögezte, ha valaki arra jár, vigye el a csomagot nekik, amit természetesen kifizet.

Kiállt Noszály Sándor mellett is Danny Blue

Októberben mindenki arról beszélt, hogy Noszály Sándor mélypontra került Amerikában, a barátai itthonról segítettek rajta, és egyikük haza is hozta repülővel. Danny Blue számára nagy meglepetés volt, amikor megpillantotta a Párizsból Budapestre tartó gépen Noszályt.

„Amikor felszálltam a repülőre, már a helyén ült, amikor észrevettem. Kezet fogtunk és váltottunk pár szót, de akkor nem láttam rajta semmi különöset. Nyugodtan viselkedett, annyit mesélt, hogy több napja nem aludt, mire javasoltam neki, hogy pihenjen. A leszállást követően is mindenkivel kedves volt, és még valakinek a csomagját is segített leszednie a poggyásztartóból. Annyit szeretnék, óva intenék mindenkit attól, hogy ne túl hamar ítéljük meg mások mentális állapotát” – mesélte Danny, aki a közösségi oldalán is megosztotta a nagy találkozást.