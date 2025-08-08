RETRO RÁDIÓ

Hátborzongató szimuláció mutatta be: ez történik a testeddel, ha 24 óráig nem eszel!

Újabb fogyókúrás trend jelent meg az interneten.

2025.08.08.
Egy igazán érzékletes szimuláció mutatta be, mi történik a szervezetünkkel, ha 24 órán át nem eszünk semmit. Bármily hihetetlen, jótékony hatása is van ennek a procedúrának. 

Böjt
A böjt valóban hatásos módszer a fogyáshoz? / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az időszakos böjt – vagyis bizonyos időszakokra az étkezés teljes elhagyása –, az utóbbi években egyre népszerűbb módszer lett, főleg a közösségi médiában terjedő fogyókúrás trendek között. Bár sokak számára túlzásnak tűnhet, hogy egy teljes napon át semmilyen ételt nem fogyasztanak, ennek ellenére egyre többen csatlakoznak ehhez a módszerhez. Érdekes módon a történelemben az emberek gyakran kényszerültek rendszertelen étkezésre – őseinknek egyszerűen alkalmazkodniuk kellett ahhoz, hogy olykor hosszú órákig, sőt napokig nem jutottak élelemhez. Ma viszont az ételek folyamatosan rendelkezésre állnak, és ahogy arra Dr. Vicki Catenacci, a Colorado Egyetem táplálkozáskutatója rámutatott: 

Ez teljesen átalakította az étkezési szokásainkat. Az emberek ma átlagosan napi 14 órán keresztül esznek

 - olvasható a LadBible cikkében.

De mi történik, ha visszatérünk a régi ritmushoz, és 24 órán keresztül egyáltalán nem eszünk, egy úgynevezett  „mélyebb helyreállítás” érdekében? A módszer célja nem kisebb ilyenkor, mint a sérült sejtek eltávolítása, a szövetek regenerálása, az anyagcsere fokozása és egyfajta teljes biológiai „újraindítás”. Na de mik a a 24 órás böjtölés folyamatai? A GrowFit Health nevű YouTube-csatornára feltöltöttek egy rövid videót, amely remekül összefoglalja, hogy mi történik a szervezetünkkel egy 24 órás böjt  alatt. 

4 óra böjt után: A GrowFit Health YouTube-csatorna szimulációja szerint ekkor a szervezet befejezi az utoljára elfogyasztott étel emésztését, az inzulinszint csökken, és lassan megjelenik az éhségérzet. A test elkezdi a felraktározott cukrot felhasználni energiaként – ezzel elindul az első anyagcsere-folyamat.

8 óra böjt után: A vércukorszint alacsonyra esik, így a szervezet a glikogénraktárakhoz nyúl, hogy energiát nyerjen. Ez a pont már nehezebb lehet, pedig még csak a harmadánál járunk a 24 órának.

12 óra böjt után: Ekkor a test belép az úgynevezett mini-ketózis állapotába: elkezd ketontesteket termelni, vagyis a zsírt üzemanyaggá alakítja. A Healthline szerint ez csökkentheti az étvágyat és elősegítheti a fogyást, ugyanakkor fáradtsághoz is vezethet.

16 óra böjt után: A 24 órás időszak kétharmadánál megindul az autofágia, vagyis a szervezet elkezdi lebontani és újrahasznosítani a sérült sejteket, toxinokat. Ez számos egészségügyi előnnyel jár: megszabadít a hibás sejtalkotóktól, sőt, vírusokat és baktériumokat is eltávolíthat a testből. Mérsékelt autofágia már 12–16 óra böjt után is tapasztalható, de a teljes hatás eléréséhez inkább 24–48 órás böjt szükséges.

24 óra böjt után: Ekkor lép életbe a „mély javítás” üzemmód: a fő energiaforrás teljes mértékben a zsír lesz, a szervezetben csökken a gyulladás, javul az inzulinérzékenység. Ez hosszú távon egészségesebb működéshez járulhat hozzá, bár a vágyott étkezés ekkor már csak egy alvásnyira van.

A rövid ideig tartó böjtölés tehát számos jótékony hatással szolgál az emberi szervezet számára, de azt fontos megjegyezni, hogy körültekintően kell eljárni. Semmiképp se végezzünk fizikai munkát vagy megterhelő feladatokat a böjt alatt, mert azzal leterheljük a szervezetünket, és akár kórházba is kerülhetünk emiatt. Ráadásul a böjtölés semmi esetre sem helyettesítheti az egészséges életmódot.

 

 

