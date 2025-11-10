Súlyos baleset történt Magyarországon, megbénult a vasúti közlekedés

Egy felborult autó akadályozta a vasúti forgalmat Hajdúböszörmény közelében, a 35102-es út 2. kilométerénél, a vasúti átjáró térségében.

Egy felborult autó akadályozta a vasúti forgalmat Hajdúböszörményben / Fotó: Pexels / Pexels

A baleset során megsérült a vasúti sorompó. A helyszínelés befejeztével a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A hatósági intézkedések idejére az érintett vasúti szakaszon a vonatközlekedést felfüggesztették - közölte a katasztrófavédelem.