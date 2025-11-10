RETRO RÁDIÓ

Súlyos baleset történt Magyarországon, megbénult a vasúti közlekedés

A helyszínre azonnal kiértek a tűzoltók.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.10. 21:42
baleset vasút vasúti átjáró

Egy felborult autó akadályozta a vasúti forgalmat Hajdúböszörmény közelében, a 35102-es út 2. kilométerénél, a vasúti átjáró térségében.

alt=Egy felborult autó akadályozta a vasúti forgalmat Hajdúböszörményben
Egy felborult autó akadályozta a vasúti forgalmat Hajdúböszörményben / Fotó: Pexels / Pexels

A baleset során megsérült a vasúti sorompó. A helyszínelés befejeztével a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A hatósági intézkedések idejére az érintett vasúti szakaszon a vonatközlekedést felfüggesztették - közölte a katasztrófavédelem.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu