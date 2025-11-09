Súlyos balesettel indult a reggel az M1-esen, a mentőket is riasztani kellett

Rohantak a tűzoltók, miután szalagkorlátnak hajtott egy kisbusz az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bőny közelében, a 10-es és 108-as kilométerszelvény között.

A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, és daru segítségével leemelik azt a szalagkorlátról. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakasz Hegyeshalom felé vezető oldalán két sávon, a Budapest felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.