Megbénult a forgalom az M1-esen, baleset miatt torlódnak a járművek
Hatalmas a torlódás az M1-es autópályán. A tájékoztatás szerint a 36-os kilométernél az átterelt sávot elfoglalják a balesetben érintett járművek.
Baleset miatt torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, ahol a kiépített terelésnél Bicske térségében több autó összeütközött - közölte az Útinform szombat délután.
A tájékoztatás szerint a 36-os kilométernél az átterelt sávot elfoglalják a balesetben érintett járművek. Ezért a közlekedőket arra kérik, hogy aki teheti, maradjon a saját oldalán, mert már 2-3 kilométer hosszan feltorlódtak a közlekedők - írja az MTI.
Akik ezen vagy az ellenkező oldalon haladnának céljuk felé, ne tartsák fel a forgalmat a nézelődéssel
- kérik.
