Megbénult a forgalom az M1-esen, baleset miatt torlódnak a járművek

Hatalmas a torlódás az M1-es autópályán. A tájékoztatás szerint a 36-os kilométernél az átterelt sávot elfoglalják a balesetben érintett járművek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 15:55
Módosítva: 2025.10.25. 15:56
autópálya térség m1 Budapest forgalom

Baleset miatt torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, ahol a kiépített terelésnél Bicske térségében több autó összeütközött - közölte az Útinform szombat délután.

Megbénult a forgalom az M1-esen, baleset miatt torlódnak a járművek /Fotó: Kathy /  unsplash.com – Képünk illusztráció

A tájékoztatás szerint a 36-os kilométernél az átterelt sávot elfoglalják a balesetben érintett járművek. Ezért a közlekedőket arra kérik, hogy aki teheti, maradjon a saját oldalán, mert már 2-3 kilométer hosszan feltorlódtak a közlekedők - írja az MTI.

Akik ezen vagy az ellenkező oldalon haladnának céljuk felé, ne tartsák fel a forgalmat a nézelődéssel

 - kérik.

 

