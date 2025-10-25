Brutális buszbaleset az M1-esen, gyerekek is életveszélyesen megsérültek

Súlyos buszbaleset történt pénteken késő este, miután összeütközött egy személyautó és egy kisbusz az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében - írja a KEMMA.

Gyerekek is megsérültek a buszbalesetben / Fotó: Gé

A buszbalesetben két gyermek is megsérült

A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből, illetve a mentők is a helyszínre rohantak. Nemrég kiderült, hogy a karambolban rengetegen megsérültek, köztük két gyermek is.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs- és PR vezetője a KEMMA megkeresésére elmondta, hogy az M1-es balesethez 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztottak. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen, 5 felnőtt súlyosan, 3 felnőtt könnyebben sérült. A helyszíni beavatkozások, mentőellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállították.