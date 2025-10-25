RETRO RÁDIÓ

17 tonnás busz elé vágott be az őrült sofőr az Üllői úton - Videó!

A hajnali órákban veszélyesen kanyarodott ki egy autós az Üllői úton. A busz vezetője kénytelen volt fékezni, ezzel az utasok testi épségét is megóvta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 13:51
busz Üllői út baleset

Hajnalban rögzítette a buszvezető fedélzeti kamerája a hajmeresztő manővert. Egy csuklós busszal haladt az Üllői úton, a Béke tér irányába, amikor október 13-án, hajnali 4:23-kor egy autós figyelmen kívül hagyta a STOP-táblát

A autó sofőrje figyelmen kívül hagyta a STOP-táblát és a neki érvényes 40 km/h-s sebességkorlátozást, és nagy tempóval vágott ki a busz elé – írja a Magyar Nemzet. – A beküldő szerint körülbelül 10 centin múlt, hogy nem történt baleset.

Mivel utasok is voltak a buszon, a manőver nemcsak a járművezető, hanem több ember testi épségét is veszélyeztette. A felvétel az Üllői úton készült, a Szarvas csárda tér közelében – írta meg a Bpiautósok.hu.

