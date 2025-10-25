Lerántották a leplet a férfiak legnagyobb titkáról: ezért válnak el a feleségüktől és keresnek fiatalabb nőket

Számtalan oka lehet annak, hogy a férfiak miért szeretnének elválni: lehet, hogy kevés az intimitás, a mély beszélgetés vagy az elismerés, esetleg túl sok a kritika és az elégedetlenség velük szemben. Az egyik leggyakoribb ok azonban az, hogy fiatalabb nővel szeretnének lenni. Egy átlagos középkorú férfit, akit megcsap a kapuzárási pánik, hirtelen új autó, trendi frizura és harsány sportcipők érdekelnek. Teljesen kifordul önmagából, és lecseréli az addig felépített életét, hogy ismét fiatalnak érezze magát – írja a Life.hu.

Sok oka lehet annak, hogy a férfiak miért szeretnének elválni. Fotó: Dmytro Sheremeta / Freepik - illusztráció

Nem a hiúság, hanem a félelem hajtja a férfiakat

Sokan azt gondolják, hogy a férfiakat a kalandozás, a külső és a szex hajtja, amikor fiatalabb nőt választanak, de kutatások szerint inkább megerősítést keresnek, hogy még mindig vonzóak. Nem a hiúság, hanem a félelem irányítja őket: menekülnek az öregedés és a felelősség elől, és azt hiszik, hogy ha fiatalabb nők veszik körül őket, meghosszabbíthatják az életüket.

Egy ilyen kapcsolat eleinte boldogságot és izgalmat hoz, de hamar megérkeznek a szürke hétköznapok. A férfiak rájönnek, hogy az öregedést nem tudják elkerülni, és a fiatal nő minden nap tükörként emlékezteti őket a különbségre. A szexi, fiatal szerető a másik generáció értékeit képviseli, amit az idősebb férfi sokszor nem ért, így szembesül azzal, milyen hibát követett el, amikor elvált a feleségétől.

A Daily Mail egyik olvasója, az 52 éves Martin elmesélte, hogy 22 év házasság után hagyta el a feleségét egy nála 21 évvel fiatalabb nőért.

Elhagytam a feleségemet egy olyan fantázia kedvéért, amely nem élte túl. Azt hittem, előreléptem, de valójában csak a valóságtól menekültem. Elmentem, mert újra azt akartam érezni, hogy élek. A feleségemmel boldogan és kényelmesen éltünk, de nem volt izgalom. Elkezdtem öregnek érezni magam, így amikor egy fiatalabb nő a munkahelyemen felfigyelt rám, úgy éreztem nekem szánta a sors

– írta meg a Life.hu.

Rájött, hogy elvesztek a közös élmények, poénok és emlékek, amelyeket a feleségével épített fel. Végül azonban véget vetett új kapcsolatának, és könyörögve ment vissza a feleségéhez, hogy bocsásson meg neki. Terápiára kezdett járni, és azt üzeni a nőknek, hogy ne magukat hibáztassák, mert a férfiak bizonytalansága a probléma.