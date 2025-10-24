Házasság első látásra: „Ez a nap valami újnak a kezdete számomra” – jelentette be az új évad sztárja
„Végre elmondhatom nektek, amire már régóta vágyok” – írta. Sokak szívét megdobogtathatja a Házasság első látásra új évadának sztárja.
A Házasság első látásra című reality legújabb évadának egyik legerősebb párja Rebeka és Zsolt. Az ifjú feleségről köztudott, hogy énekesnő, esküvői bevonulózenéje is a saját dala volt. Most pedig egy hatalmas bejelentéssel szolgált a Facebook-oldalán.
A Házasság első látásra sztárja meglovagolja a műsorral járó népszerűséget
„Elérkezett az idő, hogy végre elmondhatom nektek, amire már régóta vágyok… – írja Deák Rebeka a Facebook-oldalán, majd így folytatja: – Hétfőn, október 27-én megjelenik a legújabb dalom! Egyelőre még nem árulhatok el túl sokat… de annyit elmondhatok, hogy egy nagyon különleges együttműködésről van szó, és a következő napokban sorban érkeznek a részletek: hogyan született meg a dal, kivel dolgoztam rajta, és mi inspirált a készítése közben. Már alig várom, hogy meghalljátok! (…) Október 27.! Ez a nap valami újnak a kezdete számomra.”
Úgy tűnik, a Házasság első látásra sztárja meglovagolja a műsorral járó népszerűséget, hiszen a kiugróan magas nézettségű reality révén komoly figyelem irányul rá, így pedig az új dalára is többen kíváncsiak lehetnek.
Bár már csak pár nap van hátra Becca október 27-i dalpremierjéig, jöjjön egy kis ízelítő a Nagy falatból:
