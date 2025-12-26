Szemkápráztató: Zsigmond Angi megmutatta luxus családi otthonát

Zsigmond Angi bevállalta. Megmutatta luxus családi otthonukat, minden részletével. A rajongók teljesen sokkot kaptak a látványtól. Ilyet még a filmekben is ritkán látni.

Zsigmond Angi megmutatta álomotthonukat

Forrás: YouTube

Szauna, gőzkabin, edzősarok - Ilyen Zsigmond Angiék luxusotthona

Ismét egy családi hétvége

– írta bejegyzéséhez az influenszer.

Most hoztam nektek egy house tourt! Jelenleg itt vagyunk a nappaliban és itt van édesanyám is

– kezdte a bemutatást Angi.

Ezután megmutatta gyönyörű cserépkályhájukat, majd az emeletről is letekinthettünk az óriási területű nappalira.

Egy kis kinti kitekintés után a hatalmas amerikai konyhát láthatjuk, aminél Angi megemlíti, hogy kicsit káosz uralkodik benne, azonban ebből semmit nem észlelni.

Anya főzni fog, ezért megyek és segítek neki megteríteni az asztalt

Miután Angi megterített, édesanyja szorosan magához öleli. Ezután az influenszer elmondja, hogy ugyan több szoba van, csak párat mutat meg a videóban. A szobákhoz természetesen külön fürdők is tartoznak.

És még ekkor sincs vége a house tournak, hiszen a pince sem maradhat ki, ahol szépen sorakoznak a legjobb borok.

Ezután a népszerű influenszer a családi otthon wellness-részlegét mutatja be, ahol saját gőzkabinjuk és edzősarok is van, illetve egy kinti szauna. Azonban a kinti jakuzzi után még rengeteg minden van, amit Angi nem tudott egy videóba belesűríteni: például ilyen a mozirész. Angi tehát mindenképpen készít egy következő videót is ezekről.

Zsigmond Angi nemrég két számot is kiadott, amik közül sajnos egyiknek sem lett nagy sikere. Kommenteket illetően viszont rengeteg érkezett, csak nem éppen arról, amire az influenszer számított volna.