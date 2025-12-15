Mindenki kapaszkodjon! Nem képes feladni Zsigmond Angi
Érkezik az új dal. Zsigmond Angi új szerzeménnyel lepi meg rajongóit és utálóit is.
Arról már beszámolt a Ripost is, hogy Zsigmond Angi első dala nem lett túl népszerű és akik hallgatták, azok is leginkább negatív véleménnyel voltak róla. A kommentek csak úgy záporoztak a zene alatt és sajnos a sikert a második dal sem hozta el. Most azonban új szerzeménnyel rukkol elő, sokan kíváncsian várhatják a folytatást.
Az első két klip alatt sorakoznak a hasonló kommentek:
Amúgy nem lenne rossz, ha jó lenne
Ne hallgass a pozitív kommentekre, hagyd abba!
Mozgássérült barátom felállt a tolószékből, hogy kikapcsolja, köszönöm neked
Angi ennek ellenére most Instagram-bejegyzésében jelentette be, hogy megint készül valami.
Készül az új track
– jelentette be, hogy készül új dala.
Noha nem volt túl sok sikere az előzőeknek, az influenszer újabb szerzeménnyel érkezik a közeljövőben.
Zsigmond Angi legutóbb is kikészítette a kommentelőket
Angi a negatív kommentek ellenére azonban büszkén táncol dalaira Instagram-posztjaiban.
Zsigmond Angi TOP1 című dala után a Híres lettem sem lett túl népszerű, azonban ki tudja – lehet a harmadik fogja meghozni a kívánt sikert a nő számára.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre