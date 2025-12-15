Mindenki kapaszkodjon! Nem képes feladni Zsigmond Angi

Arról már beszámolt a Ripost is, hogy Zsigmond Angi első dala nem lett túl népszerű és akik hallgatták, azok is leginkább negatív véleménnyel voltak róla. A kommentek csak úgy záporoztak a zene alatt és sajnos a sikert a második dal sem hozta el. Most azonban új szerzeménnyel rukkol elő, sokan kíváncsian várhatják a folytatást.

Zsigmond Angi új dallal rukkol elő

Forrás: Zsigmond Angi YouTube-videó

Az első két klip alatt sorakoznak a hasonló kommentek:

Amúgy nem lenne rossz, ha jó lenne

Ne hallgass a pozitív kommentekre, hagyd abba!

Mozgássérült barátom felállt a tolószékből, hogy kikapcsolja, köszönöm neked

Angi ennek ellenére most Instagram-bejegyzésében jelentette be, hogy megint készül valami.

Készül az új track

– jelentette be, hogy készül új dala.

Noha nem volt túl sok sikere az előzőeknek, az influenszer újabb szerzeménnyel érkezik a közeljövőben.

Zsigmond Angi legutóbb is kikészítette a kommentelőket

Angi a negatív kommentek ellenére azonban büszkén táncol dalaira Instagram-posztjaiban.

Zsigmond Angi TOP1 című dala után a Híres lettem sem lett túl népszerű, azonban ki tudja – lehet a harmadik fogja meghozni a kívánt sikert a nő számára.