Elképesztően erős képregényből készült streamingsorozattal robbant a Canal+ 2026-ban

Sci-fi kedvelőknek kötelező. A Őrszemek a 2026-os év egyik legerősebb háborús alkotása.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 14:43
Módosítva: 2026.01.05. 15:43
Jó hír a sci-fi fanoknak! A CANAL+ egy egészen ígéretes francia sorozattal robbantotta a 2026-os évet, ami megdobogtatja a háborús alkotások kedvelőinek a szívét. Az Őrszemek című sorozat népszerűsége a hollywoodi alkotásokéval vetekszik.

Louis Peres francia színész az Őrszemek című sorozatban.
Louis Peres alakítja az Őrszemek főhősét, Gabrielle-t Fotó: Caroline Dubois

Az európai filmgyártás gyengélkedik az izgalmas, élvezhető sci-fik alkotásában, azonban most megtört a jég: A CANAL+ streaming-szolgáltató bemutatta a Les Sentinelles – Őrszemek című háborús sci-fi sorozatát.

Az Őrszemek szériája a 2026-os év egyik legjobb háborús alkotása

Az Őrszemek története Xavier Dorison és Enrique Breccia képregényei alapján készült.

A történet az első világháború alatt játszódik, és a háború emberekre gyakorolt hatását, a technológia etikai kérdéseit feszegeti – meglehetősen sötét atmoszférába csomagolva. Főhősünk, Gabrielle, akit Louis Peres alakít, életveszélyes sérüléseket szenved a német–francia harctéren az első világháború vészterhes napjaiban. Az arras-i hadikórházba kerül, ahol fájdalmas lábadozása alatt egy éjszaka megjelenik az ágya mellett egy titokzatos kutatócsapat. Előkerül egy ismeretlen eredetű fecskendő, majd a férfit átszállítják Párizsba, egy titkos laboratóriumba, ahol kiderül, hogy a megfelelőnek talált alanyokból egy Dyxenal nevezetű szérum segítségével szuperkatonákat alkotnak. Időközben megismerkedünk a Báróval, aki egy bordélyházat üzemeltet Párizs rossz hírű negyedében, és egy különleges képességekkel megáldott lány, az Aurore Broutin által alakított Roxanne is a tulajdonát képezi, aki rendkívül fontosnak bizonyul a cselekmény alakulásának szempontjából. Az évad első epizódjában máris pattanásig feszülhetnek az idegeink, mert nemcsak a Gabrielle-en végrehajtott kísérletnek lehetünk szemtanúi, hanem egy véres rajtaütésnek is. Az Őrszemek szériát ajánljuk a háborús filmek és sorozatok rajongóinak, de azok is kedvüket lelhetik benne, akik a tudományos-fantasztikus mozik rajongói.

Szuperkatonák, Hollywoodi látványvilág: ez várható az Őrszemek szériájától, a CANAL+ streamingszolgáltatón.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
