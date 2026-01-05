Elképesztően erős képregényből készült streamingsorozattal robbant a Canal+ 2026-ban

Jó hír a sci-fi fanoknak! A CANAL+ egy egészen ígéretes francia sorozattal robbantotta a 2026-os évet, ami megdobogtatja a háborús alkotások kedvelőinek a szívét. Az Őrszemek című sorozat népszerűsége a hollywoodi alkotásokéval vetekszik.

Louis Peres alakítja az Őrszemek főhősét, Gabrielle-t Fotó: Caroline Dubois

Az európai filmgyártás gyengélkedik az izgalmas, élvezhető sci-fik alkotásában, azonban most megtört a jég: A CANAL+ streaming-szolgáltató bemutatta a Les Sentinelles – Őrszemek című háborús sci-fi sorozatát.

Az Őrszemek szériája a 2026-os év egyik legjobb háborús alkotása

Az Őrszemek című francia széria három alkotója alkotói, Guillaume Lemans, Xabi Molia és Raphaëlle Richet a sci-fi és a háborús műfaj kedvelőinek valódi csemegét rakott össze, melyben nagy segítséget jelentett az Édouard Salier-Thierry Poiraud rendezőpáros is.

A széria első évada szeptemberben debütált, az első részek elérhetők a hazánkba frissen érkezett CANAL+ streamingszolgáltató kínálatában.

A Hollywoodi látványvilág egészen meglepetésként hat már a bemutatóban is, a sorozatban pedig a történet magával ragadó, aminél szó szerint nem lehet elkapcsolni a tévét.

Az Őrszemek története Xavier Dorison és Enrique Breccia képregényei alapján készült.

A történet az első világháború alatt játszódik, és a háború emberekre gyakorolt hatását, a technológia etikai kérdéseit feszegeti – meglehetősen sötét atmoszférába csomagolva. Főhősünk, Gabrielle, akit Louis Peres alakít, életveszélyes sérüléseket szenved a német–francia harctéren az első világháború vészterhes napjaiban. Az arras-i hadikórházba kerül, ahol fájdalmas lábadozása alatt egy éjszaka megjelenik az ágya mellett egy titokzatos kutatócsapat. Előkerül egy ismeretlen eredetű fecskendő, majd a férfit átszállítják Párizsba, egy titkos laboratóriumba, ahol kiderül, hogy a megfelelőnek talált alanyokból egy Dyxenal nevezetű szérum segítségével szuperkatonákat alkotnak. Időközben megismerkedünk a Báróval, aki egy bordélyházat üzemeltet Párizs rossz hírű negyedében, és egy különleges képességekkel megáldott lány, az Aurore Broutin által alakított Roxanne is a tulajdonát képezi, aki rendkívül fontosnak bizonyul a cselekmény alakulásának szempontjából. Az évad első epizódjában máris pattanásig feszülhetnek az idegeink, mert nemcsak a Gabrielle-en végrehajtott kísérletnek lehetünk szemtanúi, hanem egy véres rajtaütésnek is. Az Őrszemek szériát ajánljuk a háborús filmek és sorozatok rajongóinak, de azok is kedvüket lelhetik benne, akik a tudományos-fantasztikus mozik rajongói.