Tragédia a határon túl: várandós magyar nő vesztette életét

Súlyos baleset történt hétfőn Kolozsváron, amely egy fiatal nő életét követelte. Az áldozat egy 30 éves, várandós magyar nő volt - írta a maszol.ro.

A mentő gyorsan kórházba szállította, de nem tudták megmenteni a várandós magyar nő életét

Az egész közösség gyászolja a magyar nőt

Hétfőn Kolozsváron, a Mócok (Moților) útján egy 36 éves, Szilágy megyei férfi sávváltás közben nem kellő körültekintéssel vezetett, és nekiütközött egy másik járműnek, amelyet egy 30 éves, szintén szilágysági nő irányított.

Az ütközés erejétől a nő autója a járdára csúszott, ahol elgázolt egy 30 éves gyalogost. A sérültet kórházba szállították, de az orvosok minden erőfeszítése ellenére sem tudták megmenteni az életét. Az eset tragikus fordulatot vett, az egyszerűnek induló baleset végül halálos kimenetelű lett.

A Cluj24 információi szerint az áldozat várandós magyar nő volt, akinek halála mélyen megrázta a közösséget. Munkatársai és ismerősei a közösségi médiában búcsúznak tőle. A romániai magyar hírportál is közzétett idézet szerint:

Megtört szívvel közöljük, hogy kedves kolléganőnk, Aletta túl korán távozott közülünk egy tragikus baleset következtében. Aletta emléke örökké velünk marad (…) Több volt egy kollégánál, igazi barát volt, aki szebbé tette az életünket. Hiányozni fog a nevetése és jelenléte. Gondolataink a családjával vannak. Soha nem felejtünk el, Aletta

– írták a The One Clinic munkatársai a várandós nőről.

Az ügyben büntetőeljárást indult.