Brutális karambol az M0-án, rohantak a tűzoltók

Egymásnak ütközött két személygépkocsi, egy furgon és egy nyerges vontató az M0-ás autóúton, az M5-ös autópálya felé, Dunaharaszti térségében, a 22-es kilométerszelvénynél. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók egy járművet áramtalanítottak. A karambollal érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írja a katasztrófavédelem.