Beteges agymosás a palotában? Harry herceg és Meghan kitálalt a róluk szóló undorító vádakról

Súlyos vádak, családi viszály és egy könyv, ami darabokra szedheti a maradék békét is a brit királyi családban. A legújabb botrány középpontjában Meghan hercegné és Harry herceg áll, akik nem hagyták szó nélkül az ellenük irányuló támadásokat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 14:30
Harry herceg Tom Bower botrány Meghan Markle

Újabb bomba robbant a brit királyi család körül, és ezúttal Harry herceg és felesége nem maradt adósa a kritikusainak. Tom Bower legújabb könyve, a Betrayal (Árulás) olyan titkokat és vádakat szellőztetett meg, amelyek után a hercegi pár szóvivője azonnal ellentámadásba lendült. „Beteges összeesküvés-elméletnek” és „melodrámának” nevezték a leírtakat, az írót pedig egyszerűen megszállottnak bélyegezték.

Harry herceg és Meghan hercegné szerint Tom Bower átlépett egy határt, amit már nem lehet szó nélkül hagyni Fotó: Anadolu via AFP

Agymosás és rettegés a rangvesztéstől

A könyv legsúlyosabb állításai szerint Kamilla királyné szűk körben arról beszélt, hogy Meghan gyakorlatilag kimosta Harry agyát, a walesi hercegi pár, Vilmos és Katalin pedig egyenesen veszélyforrásként tekintett az Amerikába költözött feleségre. Bower azt állítja, a feszültség már jóval a 2020-as távozásuk előtt tapintható volt. Sőt, az író szerint a herceg komolyan tart tőle, hogy bátyja, a jövendőbeli király egy nap minden címüktől megfosztja őket, és végleg száműzi a családból.

Bower már régen átlépte a határt a kritika és a megszállottság között. Olyan emberről van szó, aki nyíltan kijelentette: a monarchia fennmaradása attól függ, hogy sikerül-e teljesen kitörölni a Sussexeket az életünkből. Ez a kijelentés önmagáért beszél

– közölte a pár szóvivője. 

Harry herceg és az „ellopott” sportesemény

Az író nem kímélte a herceg szívügyét, az Invictus Gamest sem. Azt állítja, a veteránok sporteseménye a média tálalásában már régen nem a katonákról, hanem a hercegné tündökléséről szól, ezért a kötetben csak „Meghan Games”-ként emlegeti a tornát.

A hercegi pár szerint az író karriert csinált abból, hogy vad elméleteket gyárt olyan emberekről, akiket soha nem is látott élőben:

Akit a tények érdekelnek, az máshol keresgéljen. Aki viszont beteges összeesküvésekre és melodrámára vágyik, az pontosan tudja, hol találja meg ezt a szerzőt.

Úgy tűnik, a Netflix- és Spotify-szerződések körüli viták után ez a könyv lehet az utolsó csepp a pohárban, ami végleg elvágja a szálakat a Londonban maradt családtagok és a Montecitóban élő pár között – közölte a BBC.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
