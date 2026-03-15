Meghan Markle és Harry herceg dühös nyilatkozatban vágott vissza az őket támadóknak

A hercegi párnak elege van. Meghan Markle és Harry herceg szóvivője tolmácsolta a szavaikat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 11:30
Meghan Markle és Harry herceg dühös, ugyanis egy még ki sem adott könyv valótlan dolgokat állít a hercegi párról. Köztük arról is szó van benne, hogy leginkább veszekedés zajlott egy-egy békülési találkozón a két hercegi pár között.

Meghan Markle és Harry herceg dühös, ami a szóvivőjük által kiadott nyilatkozatban is érződik
Fotó: Photo Image Press / Northfoto

Meghan Markle és Harry herceg odacsapott, elegük van

Meghan Markle és Harry herceg dühös nyilatkozatot adott ki, miután egy könyvben megdöbbentő dolgokat állítottak a sussexi hercegi párról. A könyv még ugyan nem jelent meg, de már most hatalmas felhajtást kavar, ugyanis a Tom Bower által írt Betrayal: Power, Deceit and the Figh for the Future of the royal Family című könyv a Sussex- és a Windsor-ház közötti folyamatos feszültségeket feszegeti. A könyvből a The Times Magazine közölt le részleteket, amely végül belső aggodalmakat idézett elő.  

A könyvben azt állítják, hogy a jövő évben megrendezésre kerülő Invictus Games szereplői háttérbe szorulnak Meghan Markle és Harry herceg miatt, ezért az eseményt inkább Harry és Meghan show-ként emlegetik. Erre reagált a sussexi hercegi pár egy dühös nyilatkozatban.  

A The Times által közölt részletekre reagálva Sussex hercegének és hercegnéjének szóvivője így nyilatkozott: 

Tom Bower kommentárjai már rég túllépték a kritika határát, és inkább megszállottsággá váltak. Ő az a személy, aki kijelentette: »a monarchia valójában attól függ, hogy a Sussexeket teljesen eltöröljük az életünkből« – ez a megfogalmazás már önmagáért beszél. Arra épít karriert, hogy egyre bonyolultabb elméleteket gyártson számára ismeretlen emberekről, akikkel eddig még soha nem találkozott. Akik a tények iránt érdeklődnek, máshonnan keresnek információt; azok pedig, akik összeesküvés elméleteket és melodrámát szeretnének, tudják, hogy hol találják.

Nem békülés, veszekedés volt a jellemző a két hercegi pár között

Bower állítja, hogy Meghan 11 szóból álló megjegyzést intézett a leendő uralkodó, Vilmos herceg felé egy kibékülést serkentő találkozón, amely még 2018-ban történt. Harry herceg és Meghan Markle korábban szoros kapcsolatban állt Vilmos herceggel és Katalin hercegnével, azonban a helyzet hamar romlásnak indult. Az író a két pár békülési szándékairól is ír, ahol sokkal inkább veszekedés volt porondon, mintsem a béke megalapítása

A könyvben kitér arra, hogy Harry és Meghan ragaszkodnak  a hivatalos megszólításukhoz, és hogy sok szervező rámenősnek tartja a hercegi párt – olvasható a brit Express cikkében

 

