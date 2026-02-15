Lebuktak: Így telt Harry herceg és Meghan Markle Valentin-napja

A 44 éves hercegné, Meghan Markle és férje, Harry herceg éppen Valentin-nap előestéjén töltöttek egy romantikus vacsorát egy beverly hills-i étteremben, amikor onnan kilépve váratlanul paparazzók hada kapták lencsevégre őket. A Beverly Hills-i, Funke étterem egy előkelő helynek számít, amely Evan Funke séf tulajdonában van. Meghan itt ünnepelte 44. születésnapját is augusztusban.

Meghan Markle és Harry herceg Valentin-nap előestéjén kettesben ünnepelt egy előkelő étteremben / Fotó: Photo Image Press / Northfoto

Meghan Markle és Harry herceg nem bírt tovább várni

Február 13-án, a lencsevégre kapott sussexi házaspár meglepően laza öltözéket választott az ünneplésre, mivel Meghan barna kabátot és fekete nadrágot viselt, míg Harry fekete dzsekit farmerrel párosított.

Tavaly különtöltötték a Valentin-napot, ezért Meghan egy érzelmes Instagram-bejegyzéssel köszöntötte a férjét. Harry herceg Kanadában tartózkodott az Invictus Games Vancouver Whistler rendezvényen. Meghan férjével együtt indította el az eseményt, majd néhány nappal később hazatért, hogy gondoskodjon gyermekeikről, a 6 éves Archie hercegről és a 4 éves Lilibet hercegnőről. Meghan videókat is megosztott a közösségi médiában arról, ahogy gyermekeik Valentin-napi tematikájú reggelivel ünnepeltek.

Harry herceg és Meghan még 2016 nyarán, egy közös barát révén ismerkedtek meg, és az első találkozás után azonnal randizni kezdtek. Kapcsolatuk eleinte távkapcsolat volt, mivel Harry az Egyesült Királyságban élt, míg Meghan Torontóban dolgozott a Suits című jogi drámasorozatban. Később Meghan átköltözött hozzá.

Eljegyzésüket 2017 novemberében jelentették be. Harry herceg egy olyan gyűrűvel kérte meg Meghan kezét, amely két gyémántot tartalmazott néhai édesanyja, Diana hercegné személyes gyűjteményéből.

A pár 2018 májusában klasszikus, a királyi családhoz méltó esküvő keretében házasodott össze a St George's kápolnában, a Windsor Castle területén. A néhai II. Erzsébet királynő adományozta nekik a sussex hercege és hercegnéje címet.

Első gyermekük, Archie herceg 2019 májusában született Londonban. Kevesebb mint egy évvel később bejelentették, hogy visszalépnek brit királyi családban betöltött szerepköreiktől, majd Kaliforniában telepedtek le. Családjuk 2021 júniusában bővült, amikor megszületett lányuk, Lilibet hercegnő - írja a PEOPLE.