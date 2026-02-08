Harry hercegék luxus kastélyában 16 vécé van - a rajongók kiakadtak

Harry herceg katonai jelvényei teljes pompájukban láthatók egy új videóban a 29 millió dolláros kastélyukban. Harry herceg hihetetlenül nyíltan beszélt arról, hogyan hatott rá a hadseregben töltött idő. A Spare című memoárjában írt arról, hogy ez milyen célt adott neki és a szolgálat hogyan tette lehetővé számára, hogy kikerüljön a brit sajtó reflektorfényéből és egy komolyabb célra koncentrálhasson. Azonban a rajongók nem jelvényeire koncentráltak a kommentekben.

Harry herceg luxus kastélyukban mutatja be katonai jelvényeit Fotó: AFP

Harry herceg egy új videóban tűnt fel a jelvényeivel

Úgy tűnik, hogy a 41 éves férfi ezt a büszkeséget mostanáig megőrizte. Új videót osztottak meg, amelyet a 29 millió dolláros luxus Montecito-i kastélyából készítettek feleségével, Meghan Markle-el, és két gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel. Minden jelvényét kiállította. A klipben a sussexi hercegné az As Ever életmód- és élelmiszermárkájának csokoládéválogatását hozza férjének, lehetővé téve számára, hogy válasszon egy csokit. Végül a fehér csokoládé mellett döntött, mosolygó arccal és így válaszolt: „Köszönöm, szeretlek!” Mögötte katonai jelvényeknek tűnő tárgyak láthatók, bár nem tudni, hogy a hadseregben töltött idejéből származnak-e.

Meghan limitált kiadású, As Ever csokoládékollekciója négy ízt tartalmaz: étcsokoládé eperrel, étcsokoládé málnával és tengeri sóval, tejcsokoládé omlós keksszel és méhpollennel, valamint fehér csokoládé a hercegné kedvenc adalékával: virágszórással.

Ha már az otthonukról esik szó. A hét elején Sussex hercege és hercegnéje lenyűgözte rajongóit otthonuk méretével –

kilenc hálószoba és 16 fürdőszoba található a házukban, ami nagy felháborodást váltott ki.

Néhány hozzászólás így szólt:

"Kilenc hálószoba és 16 WC. Komolyan?!!!!”

„Miért lenne szükségük mindezekre? Céltalanul élnek a lehetőségeik felett. Úgysem rendeznek bulikat. Csökkentsék a költségvetésüket, és élvezzék az életet.” Egy másik felhasználó így viccelődött:

„16 trónjuk van ott, ahol vannak.”

Bár soknak tűnik, valószínűleg a többi szobához kapcsolódnak saját fürdőszobákként, vagy azért, hogy a vendégeknek legyen saját privát fürdőszobájuk, így nem kell ugyanazokat a fürdőszobákat használniuk, mint a házigazdáknak- írja a Hello!