Harry herceg különleges okból térhet vissza Angliába

A 41 éves Harry herceg éppen, hogy visszatért az Egyesült Államokba a legújabb brit bulvárlapok elleni jogi csatában tett megjelenések után, várhatóan az év közepén ismét Angliába szólítják kötelességei egy különlegesebb és örömtelibb esemény miatt.

Harry herceg ismét visszatérhet Angliába a nyár folyamán / Fotó: AFP

Harry herceg nehéz megpróbáltatásokon megy keresztül

Egyes információk szerint már idén júliusban megrendezik az Invictus Games egyéves visszaszámlálási ünnepségét, Birminghamben, melyeken Harry herceg mindig részt szokott venni, gyakran feleségével, Meghan Markle-lel együtt. Jelenleg azonban sok minden függ attól a jogi ügyről, amelyben Harry érintett, habár közeljövőbeli hivatalos megjelenéseivel kapcsolatban semmit sem erősítettek meg. A kilenc hétre tervezett per valószínűleg már jóval azelőtt lezárul, hogy az Invictus Games megtartaná az egyéves visszaszámlálás ünnepi eseményét.

Harry herceg hosszú ideje kampányol azért, hogy visszaállítsák a teljes körű biztonsági védelmét, amelyet akkor vontak meg tőle, amikor 2020-ban Meghannel együtt visszaléptek a királyi család aktív tagjainak szerepétől. Több interjúban is kifejtette, hogy nem érzi biztonságosnak felesége és két gyermeke, a 6 éves Archie herceg és a 4 éves Lilibet hercegnő Egyesült Királyságba vitelét megfelelő védelem nélkül.

Harry herceg még január 19-én érkezett Londonba, ahol négy napot töltött a Daily Mail és a Mail on Sunday kiadója elleni jogi eljárás első szakaszában, ahol azzal vádolják az Associated Newspapers kiadót, hogy illegálisan gyűjtött információkat. A kiadó határozottan tagadja a vádakat, és állítja, hogy cikkeik törvényes forrásokból származtak.

Harry időben visszaérkezett Kaliforniába, hogy elkísérje Meghant a Sundance Fesztiválra a Cookie Queens című dokumentumfilmjük premierjére, amelynek executive producerei - írja a People.

A sussexi herceg majdnem könnyekig hatódott, amikor arról kérdezték, hogyan viseli ő és családja a jogi eljárás okozta terheket.

Szörnyű élmény. Itt kiállok és fellépek ellenük, ez továbbra is üldöz engem. És a feleségem életét teljesen nyomorúságossá tették, bíró úr

- vallotta a herceg Nicklin igazságügyi bíróhoz fordulva.