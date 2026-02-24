Intim szőrtelenítését tette közszemlére a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra Beccája imád szerepelni, nem is csoda, hogy párkeresés gyanánt is azt a megoldást választotta, hogy jelentkezik a kísérletre, ahol az oltár előtt találkozik először leendő férjével. Bár a frigy nem hozta meg számára a keresett boldogságot, Becca mégis sokat köszönhet a műsornak.

Házasság első látásra Rebeka nem szégyenlős alkat: szeret szerepelni és humora is van hozzá (Fotó: Rafael Renátó)

Házasság első látásra Becca többet mutatott a kelleténél

Deák Rebeka és Horváth Zsolt házassága annak ellenére, hogy jól indult, végül nem úgy alakult, ahogy szerették volna. Bár a nézők is sokáig reménykedtek benne, hogy ők lesznek a Házasság első látásra 2025-ös szériájának pozitív hősei, a történet végül válással végződött. Nem sokkal később aztán óriási bombaként robbant a hír, hogy Becca az első évad egyik szereplőjével, Kabai Andrissal alkot egy párt, aki egykor Dávid Petra férje volt. A fiatalok néhány hónappal ezelőtt találtak egymásra és úgy tűnik, teljes közöttük a harmónia.

S bár úgy tűnhet, hogy minden hibátlanul működik, bizonyára akadnak azért közöttük is nézeteltérések, ami teljesen természetes, a lényeg mindig az, hogy meg tudják beszélni őket. Nos, a minap Becca egy olyan videót tett közzé közösségi oldalán, ami enyhén szólva is felborzolta a kedélyeket. A videóban ugyanis lézeres intim szőrtelenítésének munkafolyamatai kerültek terítékre, szerencsére csak ruhában prezentálva, a bejegyzés azonban érthető módon brutális kommentcunamit indított el.

A poszt apropója eredetileg vicc akart lenni, amely szerint egy férfi nagyot téved, ha azt gondolja, hogy jól ismeri a barátnőjét, egy kozmetikusnál ugyanis senki nem ismeri jobban a nőket. Egy végleges lézeres szőrtelenítő kezelés során ugyanis a nők teljes testén átmennek a villanófényes eszközzel, hogy a kívánt területeken még a pihés szőrzet is megszűnjön egy életre. Hogy ezt az intim területeken milyen pozícióban lehet elérni, azt el lehet képzelni, akinek esetleg nem sikerül, annak érdemes megnéznie Becca videóját, amelyben nem sok mindent bíz a képzeletre.

A kommentelők azonnal nekiestek

Bár Rebeka videója a saját oldalán javarészt nevetős és vicces emojis reakciókat váltott ki a kommentelőkből, Andris reakciója egyelőre várat magára. Egy zárt, hazai hírességekkel foglalkozó Facebook-csoportban azonban többen úgy vélték, a videó ízléstelen és semmi más célt nem szolgál, mint azt, hogy a Házasság első látásra sztárja feltűnést keltsen. Hogy a bejegyzés pontosan milyen indíttatásból került fel, az nem derült ki, mindenesetre reméljük, Becca örömét leli a végleges szőrtelenítés okozta könnyebbségekben.