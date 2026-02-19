Felismerhetetlen lett a Házasság első látásra sztárjának arca

Fűzfa Ritát a Házasság első látásra harmadik évadában ismerhette meg a közönség, s bár a szerelem nem talált rá, alapvetően győztesként távozhatott a műsorból. Akkori férje, Varga Sanya ugyanis szerette volna folytatni a frigyet, Rita azonban hajthatatlan volt.

Házasság első látásra Rita plasztikai kezelései iránt különös érdeklődést mutatnak a rajongók, de egyelőre csak töltéseket és szálbehúzásokat vállalt (Fotó: Fűzfa Rita)

Házasság első látásra: Fűzfa Rita a fiatalodás mellett döntött

Rita könnyedén túllépett a válás után a történteken, a műsor után nem sokkal pedig még egy beavatkozásnak alávetette magát: akkor a nyakát, a száját és a szeme alatti karikákat töltötték, az eredmény pedig rendkívül látványos lett. Fűzfa Rita egy szépészeti klinikán dolgozik egyébkét, így valamelyest érhető, hogy nem állnak tőle távol az ilyesfajta kezelések. Legfrissebb TikTok videójában most újfent megmutatta, hogy megérkezett az újabb adag fiatalító beavatkozás.

A tegnapi nap folyamán ismételten arckezelésem volt, ami nem volt más, mint Cog szálazás

- kezdte Rita, akinek korábban is volt más hasonló kezelése, most pedig még tovább emelte a tétet, aki hozzátette:

Nagyon zavart, hogy a nazolabiális ráncom nagyon meg van ereszkedve, vagy legalábbis én úgy érzékeltem, ezért kaptam monoszálakat is és kaptam egy kis ajaktöltést is, ami 1 ml. Úgyhogy most így nézek ki, egy napos a kezelésem

Fűzfa Rita elárulta továbbá, hogy a kezelés után közvetlenül ödémás volt az arca és fel is volt dagadva, 24 óra után azonban ez szépen visszahúzódott. Így most összesen 3 ml töltőanyag van már a szájában, ami mennyiségéhez képest nem néz ki ijesztően, de azért nyilván nagyon látványos. A kommentek között volt olyan, aki megjegyezte, hogy a nyakán azért látszik a kora, amire Rita azonnal megnyugtatta követőit, hogy azt is kezeltetni fogja. Többen is akadtak, akik kritizálták, hogy kezd sok lenni az átváltozás és aki ezt egyszer elkezdi, az nem tud leállni vele, mire Rita csak annyit reagált, hogy ennek csak egy oka van: méghozzá az, hogy jól érzi magát a bőrében. Nos, hogy Házasság első látásra Rita átalakulása után mennyire felismerhető, azt döntse el mindenki maga, mindenesetre érdemes mindenképp a videó végéig várni, itt ugyanis a végleges eredmény látható, elkészült frizurával és sminkkel is.