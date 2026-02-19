Felismerhetetlen lett a Házasság első látásra sztárjának arca
Fűzfa Rita a harmadik évad szereplőjeként futott be, azóta viszont óriási átalakuláson ment keresztül. A Házasság első látásra sztárjának arcát újra kezelésbe vették és gyakorlatilag már alig hasonlít régi önmagára.
Fűzfa Ritát a Házasság első látásra harmadik évadában ismerhette meg a közönség, s bár a szerelem nem talált rá, alapvetően győztesként távozhatott a műsorból. Akkori férje, Varga Sanya ugyanis szerette volna folytatni a frigyet, Rita azonban hajthatatlan volt.
Házasság első látásra: Fűzfa Rita a fiatalodás mellett döntött
Rita könnyedén túllépett a válás után a történteken, a műsor után nem sokkal pedig még egy beavatkozásnak alávetette magát: akkor a nyakát, a száját és a szeme alatti karikákat töltötték, az eredmény pedig rendkívül látványos lett. Fűzfa Rita egy szépészeti klinikán dolgozik egyébkét, így valamelyest érhető, hogy nem állnak tőle távol az ilyesfajta kezelések. Legfrissebb TikTok videójában most újfent megmutatta, hogy megérkezett az újabb adag fiatalító beavatkozás.
A tegnapi nap folyamán ismételten arckezelésem volt, ami nem volt más, mint Cog szálazás
- kezdte Rita, akinek korábban is volt más hasonló kezelése, most pedig még tovább emelte a tétet, aki hozzátette:
Nagyon zavart, hogy a nazolabiális ráncom nagyon meg van ereszkedve, vagy legalábbis én úgy érzékeltem, ezért kaptam monoszálakat is és kaptam egy kis ajaktöltést is, ami 1 ml. Úgyhogy most így nézek ki, egy napos a kezelésem
Fűzfa Rita elárulta továbbá, hogy a kezelés után közvetlenül ödémás volt az arca és fel is volt dagadva, 24 óra után azonban ez szépen visszahúzódott. Így most összesen 3 ml töltőanyag van már a szájában, ami mennyiségéhez képest nem néz ki ijesztően, de azért nyilván nagyon látványos. A kommentek között volt olyan, aki megjegyezte, hogy a nyakán azért látszik a kora, amire Rita azonnal megnyugtatta követőit, hogy azt is kezeltetni fogja. Többen is akadtak, akik kritizálták, hogy kezd sok lenni az átváltozás és aki ezt egyszer elkezdi, az nem tud leállni vele, mire Rita csak annyit reagált, hogy ennek csak egy oka van: méghozzá az, hogy jól érzi magát a bőrében. Nos, hogy Házasság első látásra Rita átalakulása után mennyire felismerhető, azt döntse el mindenki maga, mindenesetre érdemes mindenképp a videó végéig várni, itt ugyanis a végleges eredmény látható, elkészült frizurával és sminkkel is.
Házasság első látásra Rita nem találta meg a szerelmet
Fűzfa Rita és Varga Sanya kapcsolata már az indulásnál sem állt stabil lábakon, hiszen az már az oltárnál is kiderült, hogy korábban találkoztak egymással. Akkor erősen úgy tűnt, hogy Rita az, aki nagyobb lendülettel ment bele ebbe a frigybe, míg Sanya igenje szinte szívesség tételnek érződött. A dolog azonban korántsem volt ennyire egyoldalú. Rita ugyanis ország-világ előtt elárulta, hogy korábban már találkoztak Sanyával és akkor egyszer már visszautasította őt. A műsorban viszont fordulni látszott a kocka, Sanya sokáig érzékeltette Ritával, hogy ő bizony fiatalabb nőt szeretett volna az oltárnál látni, arról azonban kevesebb szó esett, hogy Rita temperamentumos élete és vérmérséklete szintén egy fiatalabb partnerért kiáltott volna; vagy legalábbis Sanyánál biztosan fiatalabbért. Mindketten másra számítottak tehát, a fináléban azonban érkezett a meglepetés, Sanya ugyanis igennel szavazott feleségére, szerette volna mégiscsak megpróbálni a folytatást. Rita hallani sem akart a dologról, annak ellenére, hogy a műsor alatt sok mindent megtett azért, hogy a kapcsolatuk működjön.
