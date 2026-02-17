RETRO RÁDIÓ

„Van, amit el kell néha engednünk...” – így néz ki most Házasság első látásra Marica

„Az elengedés azt jelenti, hogy más lesz a kapcsolatunk a múlttal!” – írja Gaál Zoltán fogorvos exe. Házasság első látásra Marica újra aktív.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.17. 18:30
Házasság első látásra Marica humor

A nézők jelentős része igazi álompárnak tartotta Maricát és Zoltánt, ám aztán minden elromlott. A Házasság első látásra című reality 2024-es évadának egyik nagy meglepetése volt a jogász és a fogorvos esküvője, s bár a dolgok jól indultak, a férj árulása olyan törést okozott a feleségében, hogy a nő a válás mellett döntött. Marica azóta is sokak kedvence, s most a tatai jogász, hosszabb hallgatás után újra aktív a közösségi médiában.

A Házasság első látásra című realityben sokan álompárnak tartották Maricát és Zoltánt. Ám aztán minden elromlott
A Házasság első látásra című realityben Marica Zoltán mellett megjárta a menyországot és a poklot (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Marica visszatért!

Tavaly ősz óta nem igazán frissült Dezső Marica Instagram-oldala, mely az elmúlt napokban újra életre kelt. „Az elengedés azt jelenti, hogy más lesz a kapcsolatunk a múlttal!” – írja az egykori feleség friss bejegyzése mellé. Ám aki komoly tartalmat vár, az téved: Marica új sorozata a jókedvre épít. Erről árulkodik a friss fotója mellé írt üzenete is.

Van, amit el kell néha engednünk, hogy valami új jöjjön a helyére. Ilyen pl. a kanapém

– tréfálkozik Gaál Zoltán fogorvos exe, aki a hozzászólóktól több szívecskét is kapott. No meg egy bókot! 

Szép vagy

– írta egy kommentelő. 

 

 

