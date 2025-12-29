RETRO RÁDIÓ

Ez sokaknak fog fájni: rátapintott a lényegre a Házasság első látásra sztárja

Hat mondat, ami mindent megváltoztathat. A Házasság első látásra sztárja szilveszter előtt sorsfordításra ösztönözhet.

Létrehozva: 2025.12.29. 14:00
Házasság első látásra Sarkadi Bálint pszichológus

Nem véletlenül lett a TV2 egyik legerősebb sikerműsora a Házasság első látásra című reality. Különleges párkapcsolatok, melyekhez szakértők adnak a nézők számára is hasznos tanácsokat. Ki ne emlékezne a 2024-es tavaszi évadból megismert pszichológusra, Sarkadi Bálintra?! A szakember Pszicho apu nevű TikTok-csatornáján rendszeresen oszt meg elgondolkodtató tartalmakat. S ahogy azt a tavaly karácsonyi időszakban tette, úgy most szilveszter előtt világított rá egy rengeteg embert érintő problémára. Jó szokásához híven pedig megnyugtató megoldással is szolgált.

Házasság első látásra sajtotajekoztato
Ki ne emlékezne Sarkadi Bálint pszichológusra a Házasság első látásra 2024-es tavaszi évadából?! 
Fotó: Ripost

Te inkább a jövőben élsz, vagy a múltban ragadtál? – kérdezi a Házasság első látásra sztárja

„Sokan ott veszítik el az életüket, hogy fejben mindig máshol vannak. Előre aggódnak azon, ami még nincs. Visszanéznek arra, ami már nincs. A jelen pedig csendben elmegy mellettük”
– írja Sarkadi Bálint. Majd a pszichológus megnyugtató választ kínál a problémára: „A jelen nem tökéletes. De ez az egyetlen hely, ahol valódi változás történhet.”

„Te inkább a jövőben élsz, vagy a múltban ragadtál?” – teszi fel a kérdést videója végén a Házasság első látásra című reality sztárja a TikTok-csatornáján.

@pszicho_apu Sokan ott veszítik el az életüket, hogy fejben mindig máshol vannak. Előre aggódnak azon, ami még nincs. Visszanéznek arra, ami már nincs. A jelen pedig csendben elmegy mellettük. A jelen nem tökéletes. De ez az egyetlen hely, ahol valódi változás történhet. 💬 Te inkább a jövőben élsz, vagy a múltban ragadtál? #pszichoapu #jelenlét #pszichológia #szorongás #elengedés ♬ INTERESTELLAR - Kore Blanco

 

