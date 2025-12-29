Ez sokaknak fog fájni: rátapintott a lényegre a Házasság első látásra sztárja

Nem véletlenül lett a TV2 egyik legerősebb sikerműsora a Házasság első látásra című reality. Különleges párkapcsolatok, melyekhez szakértők adnak a nézők számára is hasznos tanácsokat. Ki ne emlékezne a 2024-es tavaszi évadból megismert pszichológusra, Sarkadi Bálintra?! A szakember Pszicho apu nevű TikTok-csatornáján rendszeresen oszt meg elgondolkodtató tartalmakat. S ahogy azt a tavaly karácsonyi időszakban tette, úgy most szilveszter előtt világított rá egy rengeteg embert érintő problémára. Jó szokásához híven pedig megnyugtató megoldással is szolgált.

Ki ne emlékezne Sarkadi Bálint pszichológusra a Házasság első látásra 2024-es tavaszi évadából?!

Fotó: Ripost

Te inkább a jövőben élsz, vagy a múltban ragadtál? – kérdezi a Házasság első látásra sztárja

„Sokan ott veszítik el az életüket, hogy fejben mindig máshol vannak. Előre aggódnak azon, ami még nincs. Visszanéznek arra, ami már nincs. A jelen pedig csendben elmegy mellettük”

– írja Sarkadi Bálint. Majd a pszichológus megnyugtató választ kínál a problémára: „A jelen nem tökéletes. De ez az egyetlen hely, ahol valódi változás történhet.”

„Te inkább a jövőben élsz, vagy a múltban ragadtál?” – teszi fel a kérdést videója végén a Házasság első látásra című reality sztárja a TikTok-csatornáján.