Szabó Kimmel Tamás: „A gondok itt kezdődnek az én életemben...”

Meglepő dolgot árult el magáról a Made in Hungária sztárja. Nem akárkinek nyílt meg Szabó Kimmel Tamás.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.25. 19:00
Szabó Kimmel Tamás Sarkadi Bálint Házasság első látásra

Számtalan színdarabban játszik, több mozifilm is fűződik a nevéhez, így a Nagykarácsony, az Apró mesék vagy az 1945, a többség mégis a Made In Hungária című filmből ismeri Szabó Kimmel Tamást. A színművész a Házasság első látásra című reality pszichológusa, Sarkadi Bálint Pszicho Apu Podcastjának a vendégeként érdekes dolgokat mesélt magáról.

Szabó Kimmel Tamás
Őszintén mesélt Szabó Kimmel Tamás a Házasság első látásra című realityből ismert Sarkadi Bálint pszichológusnak Fotó: Markovics Gabor/Ripost

Szabó Kimmel Tamás elárulta, ami a színpadon megy, az a magánéletben nem

Amikor a pszichológus rákérdezett, hogy a múltbéli emlékeit mennyire tudja elővenni egy-egy szerep megformálásához, illetve egy-egy magánéleti helyzetben a színész, akkor Szabó Kimmel Tamás meglepő választ adott.

A gondok itt kezdődnek az én életemben, hogy lejövök a színpadról és az a fajta magabiztosságom, ami ott van, hogy fél méterrel nagyobb vagyok és uralom a teret és azt csinálok, amit akarok, értsd jól, az aztán a magánéletben, ahol nyilván viszont tétje van, ott ezek tökre nem működnek

– vallotta be a színész.

@pszicho_apu Önismeret, terápia, színészi hivatás. Szabó Kimmel Tamással ezekrol is beszelgettunk a legutobbi epizodban 🎙️ A Pszicho Apu Podcast legújabb része már elérhető YouTube-on! #sarkadibálint #pszichoapu #pszichológia #qualitartmedia #szabókimmeltamás @QualitArt Media @Színész ♬ eredeti hang - Sarkadi Bálint

A teljes beszélgetés elérhető a Pszicho Apu Podcast YouTube-csatornáján!

 

