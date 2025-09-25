Szabó Kimmel Tamás: „A gondok itt kezdődnek az én életemben...”

Meglepő dolgot árult el magáról a Made in Hungária sztárja. Nem akárkinek nyílt meg Szabó Kimmel Tamás.
Számtalan színdarabban játszik, több mozifilm is fűződik a nevéhez, így a Nagykarácsony, az Apró mesék vagy az 1945, a többség mégis a Made In Hungária című filmből ismeri Szabó Kimmel Tamást. A színművész a Házasság első látásra című reality pszichológusa, Sarkadi Bálint Pszicho Apu Podcastjának a vendégeként érdekes dolgokat mesélt magáról.
Amikor a pszichológus rákérdezett, hogy a múltbéli emlékeit mennyire tudja elővenni egy-egy szerep megformálásához, illetve egy-egy magánéleti helyzetben a színész, akkor Szabó Kimmel Tamás meglepő választ adott.
A gondok itt kezdődnek az én életemben, hogy lejövök a színpadról és az a fajta magabiztosságom, ami ott van, hogy fél méterrel nagyobb vagyok és uralom a teret és azt csinálok, amit akarok, értsd jól, az aztán a magánéletben, ahol nyilván viszont tétje van, ott ezek tökre nem működnek
– vallotta be a színész.
A teljes beszélgetés elérhető a Pszicho Apu Podcast YouTube-csatornáján!
