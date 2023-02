Szabó Kimmel Tamás a NAV szégyenlistájára került

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a napokban közzétette azoknak a listáját, akik 2022. december 31-ig tízmillió forintot meghaladó adótartozást halmoztak fel. Szabó Kimmel Tamás az egyéni vállalkozók részben szerepel. A nyilvános céginformáció szerint ráadásul jelenleg szünetelteti vállalkozói tevékenységét – írja a Bors.

Fotó: Szabó Gábor / Origo

A sztár több színházi szerepből is ismert lehet, de játékfilmekben és tévéfilmekben is szerepelt. Legtöbben a Made in Hungaria c. filmből ismerték meg.