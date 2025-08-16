Hoppá: Vasvári Vivien bikinis képekkel perzselte fel az internetet

Vasvári Vivien csúcsformában van.
Vasvári Vivien családja nemrég egy nagyon cuki taggal bővült, ugyanis megszületett az ismert modell és influenszer negyedik gyermeke, ami azt jelenti, hogy már két közös gyereke van a jelenlegi férjével. Természetesen hatalmas a boldogság, hiszen nagyon várták már a pici érkezését – most pedig eljött a pihenés ideje.
Görögországból jelentkezett be a közösségi oldalán Vasvári Vivien, aki rendesen elkápráztatta a követőit, ugyanis az általa megosztott felvételeken bikiniben láthatjuk őt, a látvány pedig egyenesen mámorító lehet a hűséges hódolóinak – nem csoda, hiszen csak úgy sugárzik a nőiesség a gyönyörű hírességből, aki cseresznyés fürdőruhában ragyog.
Itt lehet megtekinteni Vasvári Vivien bikinis fotóit:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.