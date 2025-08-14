RETRO RÁDIÓ

Ezt látni kell: Vasvári Vivien a világ legcukibb képeit rakta ki a kisbabájáról

Vasvári Vivien legfiatalabb gyermeke nemrég született meg.

2025.08.14.
Vasvári Vivien nemrég négygyermekes édesanya lett, miután életet adott a pici Colinnak, aki a második közös gyermeke a jelenlegi férjével. Az ismert influenszer, modell és színésznő nemrég megosztotta az első, hihetetlenül cuki képeket a babáról, most pedig sikerült újból felrobbantania a netet pár bámulatos fotóval.

Vasvári Vivien gyermeke az egyik posztban egy plüss müzlis tálban látható alvás közben, a másikban pedig egy pihe-puha félholdon szunyókál, és mondani sem kell, hogy káprázatosan cuki mindegyik felvételen, ráadásul a kommentelők szerint már most látni lehet, hogy a csecsemő nagyon hasonlít az édesanyjára.

Semmi sem olyan csodálatos, mint édesanyának lenni

– írta angolul az egyik poszthoz Vasvári Vivien, akinek minden bizonnyal lehet hinni, hiszen már négy gyermeke van, és még az is lehet, hogy a későbbiekben újból bővül a család.

Itt lehet megtekinteni a cuki babaképeket:

 

