Elolvadunk a cukiságtól: Vasvári Vivien megmutatta kisfiát

Vasvári Vivien megmutatta kisfiát, de nem Liamet, hanem Colint, akiről elképesztően cuki képeket posztolt az Instagram-profiljára.

Vasvári Vivien elképesztő büszke lehet csoda szép családjára – Fotó: Instagram

Bár Colin ma már beszél, és nem is olyan pindurka, a képeken azért még mindig olvadozni lehet: az apróságot hason fekve fotózták le, egy kötött, igazán cuki mackófüles sapiban. Az egyik sapis képen még egy pindurka mackó is van a kezében. A harmadik képen pedig egy kék anyagba bugyolálták a kis lábacskáit, eléjük pedig egy kék kis szívecskét tettek. A képsorozat igazán cukira sikeredett, még a legkeményebb szívek is megenyhülnek a látványon.

Vasvári Vivien már 4 gyermek édesanyja, és még ennek ellenére is bomba formában van, amit nem rejt véka alá, hiszen az Instagramjára rendszeresen posztol magáról képeket. Igazán büszke lehet, hiszen alakja irigylésre méltó.

Viviék jelenleg Szerbiában nyaralnak, innen is rendszeresen posztol, bemutatva azokat a csodás helyszíneket, ahol a kikapcsolódás alatt járnak.

