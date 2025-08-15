Hol lehet? 14 éves lány tűnt el a II. kerületből, nagy erőkkel keresik

A Police.hu írja, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 01140-157/571/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó K. Mercédesz Leonetta ügyében. A rendőrség információi szerint a 14 éves lány 2025. augusztus 14-én 17 óra 30 perc körül II. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, a rendőrök jelenleg is keresik.

Az eltűnt lány 158 centiméter magas, hosszú sötétbarna hajú és barna szemű. Eltűnésekor szürke melegítőalsót, zöld haspólót és magasszárú Nike cipőt viselt.

Ide kattintva lehet megtekinteni az eltűnt személy fotóját – amíg a rendőrség valamilyen oknál fogva le nem veszi.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki K. Mercédesz Leonetta tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.