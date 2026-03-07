Tiltólistára tették a kutatók a hétvégi szundit? Ezért lehet veszélyes a túl sok pihenés

Egy friss kutatás szerint nemcsak a túl kevés, hanem a túl sok alvás is árthat az egészségnek. A tudósok most meghatározták azt az alvásmennyiséget, amely a legkedvezőbb a vércukorszint, valamint a vérnyomás szempontjából, és egészen pontos adatot közöltek: az éjszakánkként 7 óra 18 perc tűnik az ideálisnak.

Az ideális alvásmennyiség a kutatók szerint éjszakánként 7 óra 18 perc / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az alvásmennyiség nagy szerepet játszik az egészségedben

Kínai kutatók arra jutottak, hogy az éjszakánkként 7 óra 18 perc alvás lehet az úgynevezett ideális mennyiség. A vizsgálat szerint ez az alvásidő csökkentheti az inzulinrezisztencia kialakulásának kockázatát, amely a 2-es típusú cukorbetegség egyik előjele.

A tanulmányban – amely a BMJ Open Diabetes Research and Care szaklapban jelent meg –, 23 475, 20 és 80 év közötti felnőtt adatait elemezték 2009 és 2023 között. Az eredmények alapján kiderült, hogy mind a túl kevés, mind a túl sok alvás negatívan befolyásolhatja a vércukorszintet, és hosszabb távon akár magas vérnyomáshoz is vezethet.

Nem ajánlott a hétvégi szieszta

A kutatók azt is megállapították, ha valaki hétköznap keveset alszik, akkor a hétvégi plusz néhány óra alvás még kedvező lehet. Ugyanakkor azoknak, akik hétköznap átlagosan hét órát alszanak, nem ajánlott hétvégén jelentősen tovább ágyban maradni.

A túl sok alvás is árthat – az egyensúly a kulcs

A szakemberek arra figyelmeztetnek: ha valaki rendszeresen túllépi az ideális, nagyjából 7 óra 18 perces alvásidőt, az növelheti annak a kockázatát, hogy a szervezet nem megfelelően dolgozza fel a cukrot. Ez hosszú távon inzulinrezisztenciához és 2-es típusú cukorbetegséghez vezethet.

A kutatás tehát azt sugallja, hogy az alvásnál is kulcsfontosságú az egyensúly: sem a kialvatlanság, sem a túlzásba vitt pihenés nem tesz jót az egészségnek - olvasható a Daily Star cikkében.