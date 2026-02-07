Szeretnél jobban aludni? Akkor a 3-2-1 szabályt egyenesen neked találták ki

Nicola Elliot, a NEOM Organics alapítója és kreatív igazgatója közel két évtizede dolgozik az alvás minőségének javításával, és ez idő alatt rengeteget tanult az alvásról, a stresszről, az energiáról és a hangulatról.

Apró szabályok a pihentető alváshoz Fotó: pexels

Mi is pontosan 3-2-1 szabály? Egyszerű trükk a jobb alvásért

A szabály lényege, hogy három órával az ágyba kerülés előtt kezdődik, és minden időkeret egy-egy dolgot határoz meg, amit kerülni kell.

Először, három órával lefekvés előtt abba kell hagyni minden étel-és italfogyasztást. Ez a szabály az alkoholt is magába foglalja, de vizet vagy nyugtató, koffeinmentes gyógyteákat lehet fogyasztani.

Két órával lefekvés előtt hagyd abba a munkát és a megerőltető testmozgást.

Végül, egy órával lefekvés előtt kapcsold ki a képernyőket, igen a telefont is, és tompítsd a szoba fényét.

Nicola szerint egy rendszeres rutin kialakítása segít abban, hogy jobban érezzük az irányítást az életünk felett, és ez csökkentheti a stresszt is.

Lehet, hogy úgy érzed, nincs időd rutint kialakítani, vagy ez csak még egy teendő, de valószínűleg épp ez a jel, hogy szükséged van rá

- mondta Nicole.

Nicole azt is kiemeli, hogy az esti étkezés, különösen a cukros vagy szénhidrátban gazdag ételek, megzavarhatják az alvást, és tovább fent tarthatnak minket, mivel serkentik az emésztőrendszert és gátolják a melatonin kibocsátását.

A munka és a testmozgás abbahagyása csökkenti a szervezetre gyakorolt hatást. A testmozgás ugyanis endorfint termel, ami felpörgeti az agytevékenységet, ami egyáltalán nem ideális lefekvés előtt. Emellett növelik a testhőmérsékletet, ami azt üzeni a biológiai órának, hogy ébren kell maradni.

A képernyők elhagyása és a fények tompítás a kék fény miatt fontos, amelyek az okostelefonok, laptopok, táblagépek, e-olvasók és a tévék bocsátanak ki. A szemünkben lévő fényérzékelők nappali jeleket közvetítenek az agynak, hogy ébren maradjon, és ezek az érzékelők különösen érzékenyek a kék fényre.

A természetes kék fény segít minket reggel felébredni, de a kutatások azt mutatják, hogy túl sok mesterséges kék fény este gátolja a melatonin termelődését, amely létfontosságú az alvás megindításához

- magyarázza Nicole.