Veszélyes alvási trend terjed, az életed múlhat rajta, ha követed

Az internet tele van hasznos trükkökkel és tippekkel, amelyek az egyszerű tisztítástól, egészen a könnyed hajformázásig, mindent ígérnek. Van azonban egy mostanság gyorsan terjedő alvási trend, amely a szakértők szerint veszélyes lehet.

Veszélyes alvási trend terjed a közösségi médiában / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Legújabb őrült alvási trend: Tapaszd le a szád

Ha nehezebben megy az elalvás, valószínűleg már megpróbáltál keresni rá olyan módszereket, amelyekkel ez a probléma orvosolható és segít a hosszú és pihentető alvásban. Az egyik ilyen trend, amely elterjedt az interneten a szájtapasz, amely nevéhez hűen az, ami: éjszakára letapasztod a szád, hogy az orrodon vegyél csak levegőt.

Ez a megoldás azt állítja, hogy jobban fogsz aludni és frissebben fogsz ébredni, de a szakértők, azért óva intenek és figyelmeztetnek, hogy egyes emberek számára veszélyes lehet. A CPAP- készülékekre szakosodott alvásterápiás cég - a Slepplay- alapítója, Aaron M. Fuhrman hozzátette, hogy ahányszor ilyen videót lát, aggódni kezd.

Az emberek azt hiszik, hogy proaktívak az egészségükkel kapcsolatban, de valójában egy potenciálisan súlyos egészségügyi állapotot fednek le

- idézi őt a Mirror.

Ez az állapot az alvási apnoe. A Királyi Ápolási Kollégium jelentése szerint az Egyesült Királyságban több, mint 2,5 millió ember szenved ebben a betegségben, miközben észre sem veszik.

Alvási apnoe tünetei közé tartozhat: zihálás, horkolás vagy fulladás alvás közben

gyakori ébredés

hangos horkolás

extrém fáradtság vagy gyenge koncentráció napközben

Ezek a tünetek olyan súlyos egészségügyi problémákhoz is vezethetnek, mint a magas vérnyomás, a sztrók, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegség vagy a hangulatingadozás és a depresszió.

Ha az alvási nehézségek miatt próbálod ki a szájtapaszos megoldást, katasztrofális következményei lehetnek. Rosszabbak lehetnek a légzési zavarok vagy csökkenhet az oxigénszinted és rosszabb lesz az alvásminőséged. Némely embernél talán eredményre vezethet, de ez a módszer akkor is káros, és legtöbbször rossz hatással jár.

Ha az orrod nem bírja és a szád is le van tapasztva súlyosan alacsony szintre zuhanhat a véroxigénszinted, amely szív- és érrendszeri betegséghez is vezethet.

Voltak ügyfeleim, akik kipróbálták ezt a trendet, és rémisztő élményeikről számoltak be nekem

- mondja Aaron. A személy felriadt, leszakította a tapaszt, nem kapott levegőt és azt hitte meg fog halni. Kiderült, hogy súlyos alvási apnoe-ja van. Szerinte a trükk olcsó módszer és könnyen hozzáférhető, így érti, miért akarják az emberek kipróbálni, de tisztában kell lenniük a veszélyekkel. Ez nem helyettesíti a megfelelő diagnózist vagy kezelést.