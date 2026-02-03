Veszélyes alvási trend terjed, az életed múlhat rajta, ha követed
Elvileg gyors és pihentető lesz az alvásod, de ez nem igaz. Az alvási trend nem fed fel mindent magáról, miközben szélsebesen terjed a közösségi platformokon.
Az internet tele van hasznos trükkökkel és tippekkel, amelyek az egyszerű tisztítástól, egészen a könnyed hajformázásig, mindent ígérnek. Van azonban egy mostanság gyorsan terjedő alvási trend, amely a szakértők szerint veszélyes lehet.
Legújabb őrült alvási trend: Tapaszd le a szád
Ha nehezebben megy az elalvás, valószínűleg már megpróbáltál keresni rá olyan módszereket, amelyekkel ez a probléma orvosolható és segít a hosszú és pihentető alvásban. Az egyik ilyen trend, amely elterjedt az interneten a szájtapasz, amely nevéhez hűen az, ami: éjszakára letapasztod a szád, hogy az orrodon vegyél csak levegőt.
Ez a megoldás azt állítja, hogy jobban fogsz aludni és frissebben fogsz ébredni, de a szakértők, azért óva intenek és figyelmeztetnek, hogy egyes emberek számára veszélyes lehet. A CPAP- készülékekre szakosodott alvásterápiás cég - a Slepplay- alapítója, Aaron M. Fuhrman hozzátette, hogy ahányszor ilyen videót lát, aggódni kezd.
Az emberek azt hiszik, hogy proaktívak az egészségükkel kapcsolatban, de valójában egy potenciálisan súlyos egészségügyi állapotot fednek le
- idézi őt a Mirror.
Ez az állapot az alvási apnoe. A Királyi Ápolási Kollégium jelentése szerint az Egyesült Királyságban több, mint 2,5 millió ember szenved ebben a betegségben, miközben észre sem veszik.
Alvási apnoe tünetei közé tartozhat:
- zihálás, horkolás vagy fulladás alvás közben
- gyakori ébredés
- hangos horkolás
- extrém fáradtság vagy gyenge koncentráció napközben
Ezek a tünetek olyan súlyos egészségügyi problémákhoz is vezethetnek, mint a magas vérnyomás, a sztrók, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegség vagy a hangulatingadozás és a depresszió.
Ha az alvási nehézségek miatt próbálod ki a szájtapaszos megoldást, katasztrofális következményei lehetnek. Rosszabbak lehetnek a légzési zavarok vagy csökkenhet az oxigénszinted és rosszabb lesz az alvásminőséged. Némely embernél talán eredményre vezethet, de ez a módszer akkor is káros, és legtöbbször rossz hatással jár.
Ha az orrod nem bírja és a szád is le van tapasztva súlyosan alacsony szintre zuhanhat a véroxigénszinted, amely szív- és érrendszeri betegséghez is vezethet.
Voltak ügyfeleim, akik kipróbálták ezt a trendet, és rémisztő élményeikről számoltak be nekem
- mondja Aaron. A személy felriadt, leszakította a tapaszt, nem kapott levegőt és azt hitte meg fog halni. Kiderült, hogy súlyos alvási apnoe-ja van. Szerinte a trükk olcsó módszer és könnyen hozzáférhető, így érti, miért akarják az emberek kipróbálni, de tisztában kell lenniük a veszélyekkel. Ez nem helyettesíti a megfelelő diagnózist vagy kezelést.
