Figyelmeztet az orvos: ezzel az öt adatoddal tisztában kell lenned!

Ha fontos az egészséged, akkor ismered ezt az öt értékedet! Komoly dologra hívja fel a figyelmet az orvos.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.01. 17:30
Egy brit orvos arra figyelmeztet, hogy az alapvető egészségügyi ismeretek hiánya miatt emberek milliói maradhatnak le súlyos betegségek korai figyelmeztető jeleiről. A Bupa Health Clinics társult klinikai igazgatójaként dolgozó dr. Luke Powles szerint erősen ajánlott öt alapvető egészségügyi adatot figyelni magunkon – nem az orvosok kedvéért, hanem az egészségünk hosszan tartó védelmének érdekében. 

alt=az orvos mindenkit figyelmeztet az egészsége érdekében
Az orvos szerint ajánlott öt alapvető egészségügyi adatunkkal tisztában lenni (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció )

Az orvos ezekre az adatokra hívja fel a figyelmet

Powles doktor kiemeli, hogy minden felnőttnek ismernie kellene a testsúlyát, a nagyobb kockázatnak kitetteknek, például a 40 év felettieknek, túlsúlyosoknak, dohányzóknak és túlzott alkoholfogyasztóknak, sőt állítása szerint a szokásos vérnyomásértékükkel és koleszterinszintjükkel is tisztában kellene lenniük. Továbbá fontos lenne tudniuk a szívük állapotáról és a cukorbetegség kockázatáról is. Dr. Powles szerint az egészség védelme szempontjából a megelőzés kulcsfontosságú, ezért az állapotunk megértése és a proaktív szűrővizsgálatok valódi különbséget jelenthetnek abban, hogy fittek és egészségesek maradjunk – írja a Daily Star.

1. Vérnyomás

A magas vérnyomás gyakran csendes gyilkos, mivel nincsenek figyelmeztető tünetei, mégis szívinfarktushoz vagy stroke-hoz vezethet. Az egészséges érték körülbelül 120/80 Hgmm.

2. Testsúly

A túlsúly és az elhízás növeli az olyan betegségek kockázatát, mint a rák vagy a cukorbetegség, és extra terhelést rak az ízületekre. A rendszeres testsúlymérés segít a változások nyomon követésében.

3. Szív egészsége

Az életmódbeli tényezők kulcsfontosságúak, de a szívritmus-vizsgálatok és a QRisk3 szívkockázati felmérés kimutathatják a szabálytalan szívverést és megbecsülhetik a szívbetegség kockázatát.

4. Koleszterinszint

A magas koleszterinszintnek gyakran nincsenek tünetei, mégis súlyos problémákhoz, például szívinfarktushoz vagy stroke-hoz vezethet.

5. Cukorbetegség kockázata

A 2-es típusú cukorbetegség korai szakaszban nem feltétlenül okoz hangsúlyos tüneteket, ugyanakkor jelentősen növeli a stroke és a szívinfarktus kockázatát.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
