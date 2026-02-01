Figyelmeztet az orvos: ezzel az öt adatoddal tisztában kell lenned!

Egy brit orvos arra figyelmeztet, hogy az alapvető egészségügyi ismeretek hiánya miatt emberek milliói maradhatnak le súlyos betegségek korai figyelmeztető jeleiről. A Bupa Health Clinics társult klinikai igazgatójaként dolgozó dr. Luke Powles szerint erősen ajánlott öt alapvető egészségügyi adatot figyelni magunkon – nem az orvosok kedvéért, hanem az egészségünk hosszan tartó védelmének érdekében.

Az orvos szerint ajánlott öt alapvető egészségügyi adatunkkal tisztában lenni (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció )

Az orvos ezekre az adatokra hívja fel a figyelmet

Powles doktor kiemeli, hogy minden felnőttnek ismernie kellene a testsúlyát, a nagyobb kockázatnak kitetteknek, például a 40 év felettieknek, túlsúlyosoknak, dohányzóknak és túlzott alkoholfogyasztóknak, sőt állítása szerint a szokásos vérnyomásértékükkel és koleszterinszintjükkel is tisztában kellene lenniük. Továbbá fontos lenne tudniuk a szívük állapotáról és a cukorbetegség kockázatáról is. Dr. Powles szerint az egészség védelme szempontjából a megelőzés kulcsfontosságú, ezért az állapotunk megértése és a proaktív szűrővizsgálatok valódi különbséget jelenthetnek abban, hogy fittek és egészségesek maradjunk – írja a Daily Star.

1. Vérnyomás

A magas vérnyomás gyakran csendes gyilkos, mivel nincsenek figyelmeztető tünetei, mégis szívinfarktushoz vagy stroke-hoz vezethet. Az egészséges érték körülbelül 120/80 Hgmm.

2. Testsúly

A túlsúly és az elhízás növeli az olyan betegségek kockázatát, mint a rák vagy a cukorbetegség, és extra terhelést rak az ízületekre. A rendszeres testsúlymérés segít a változások nyomon követésében.

3. Szív egészsége

Az életmódbeli tényezők kulcsfontosságúak, de a szívritmus-vizsgálatok és a QRisk3 szívkockázati felmérés kimutathatják a szabálytalan szívverést és megbecsülhetik a szívbetegség kockázatát.

4. Koleszterinszint

A magas koleszterinszintnek gyakran nincsenek tünetei, mégis súlyos problémákhoz, például szívinfarktushoz vagy stroke-hoz vezethet.

5. Cukorbetegség kockázata

A 2-es típusú cukorbetegség korai szakaszban nem feltétlenül okoz hangsúlyos tüneteket, ugyanakkor jelentősen növeli a stroke és a szívinfarktus kockázatát.