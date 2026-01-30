Mindig éhes vagy? A chiamag megoldhatja a problémádat egy friss kutatás szerint

A chiamagot egyesek szuperélelmiszerként tartják számon, mivel ezek az apró magok tele vannak rosttal, fehérjével, ómega-3 zsírsavakkal, antioxidánsokkal és különféle vitaminokkal. A brazil kutatók azonban számos új és biztató eredményeket kaptak az igen népszerű és közkedvelt chia- magról a legfrissebb kutatásuk során, akik pontosan azt vizsgálták, hogy milyen hatással van a chialiszt és a chiaolaj a jóllakottság érzésére, a gyulladásra és az agy antioxidáns potenciáljára.

A chiamag igen népszerű az egészséges étrendet követők számára Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

A chiamag rendkívül egészséges, de csak mértékkel fogyasztva!

Ezeket a különleges, apró magvakat igen változatosan lehet elfogyasztani, mégis előfordul, hogy néhányan elzáródásokról panaszkodtak, amelyeket szerintük a magok okoznak, mások pedig azt állítják, hogy sokan egyszerűen nem a megfelelő módon fogyasztják őket. Az viszont vitathatatlan, hogy a chiamagnak számos előnye van, és egy tavaly év végén publikált kutatás jelentős eredményeket tárt fel a hatásairól.

Ehhez patkányokon végeztek kísérleteket, amelyeket magas zsírtartalmú, magas fruktóztartalmú étrenden tartottak. A Nutrition című folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók az állatok többségét ezzel az egészségtelen étrenddel etették, hogy anyagcsere-változásokat idézzenek elő, és így jobban hasonlítsanak az emberekre. Egy kontrollcsoport is résztvett a kutatásban, amely normál, egészséges étrendet kapott az összehasonlítás érdekében – írja a LADBible.

Tíz héten át az egyik csoport csak az egészségtelen étrendet kapta, a másik ugyanezt chiaolajjal kiegészítve, a harmadik pedig chialiszttel. Ezután agyszövetmintákat gyűjtöttek a patkányoktól elemzés céljából.

A kutatás eredményeként megdöbbentő értékek kerültek napvilágra, mivel a chiaolajat fogyasztó csoportnál nőtt azoknak a géneknek az aktivitása, amelyek a jóllakottság érzésével kapcsolatosak, ami arra enged következtetni, hogy a chia segíthet abban, hogy az emberek evés után teltebbnek érezzék magukat. Ez a hatás nem volt ennyire egyértelmű a chia- lisztet kapó csoportnál.

A chialiszt és -olaj fogyasztása HFHF étrend mellett módosította a jóllakottságban és a gyulladásos válaszmechanizmusokban szerepet játszó gének kifejeződését. Emellett a bélmikrobiota változásai összefüggésben állhatnak az agyi jóllakottsági jelzésekkel, valamint a gyulladásos és oxidatív folyamatokkal, ami potenciális stratégiává teheti ezt az egyensúlyhiányos étrendhez társuló anyagcsere-betegségek szabályozásában

– fogalmazták meg végül a kutatók.