Ezek a legegészségtelenebb szénhidrátok, amiket nap mint nap fogyasztunk

Bár alapvető energiaforrást jelentenek, nem mindegy, melyiket fogyasztjuk rendszeresen. Ezért érdemes megismerni, mely szénhidrátok a legkárosabbak a mindennapi étrendben.
A kiegyensúlyozott étrendben a szénhidrátoknak is fontos szerepük van, ám nem mindegy, milyen fajtát fogyasztunk. A bolti lekvárok nagy része több cukrot tartalmaz, mint valódi gyümölcsöt, ráadásul adalékanyagok és ízfokozók is előfordulhatnak bennük, ezért gyorsan felszívódó üres kalóriát jelentenek. Jobb házilag készített gyümölcskészítményt fogyasztani, akár szezonális vagy fagyasztott gyümölcsből, esetleg chia mag hozzáadásával – írja a mindmegette.hu.
Ezeket a szénhidrátforrásokat érdemes minimalizálni az étrendben, miközben a megfelelő, természetes szénhidrátok fogyasztása elengedhetetlen a szervezet optimális működéséhez.
