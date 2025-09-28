Ezek a legegészségtelenebb szénhidrátok, amiket nap mint nap fogyasztunk

A kiegyensúlyozott étrendben a szénhidrátoknak is fontos szerepük van, ám nem mindegy, milyen fajtát fogyasztunk. A bolti lekvárok nagy része több cukrot tartalmaz, mint valódi gyümölcsöt, ráadásul adalékanyagok és ízfokozók is előfordulhatnak bennük, ezért gyorsan felszívódó üres kalóriát jelentenek. Jobb házilag készített gyümölcskészítményt fogyasztani, akár szezonális vagy fagyasztott gyümölcsből, esetleg chia mag hozzáadásával – írja a mindmegette.hu.

Ezért érdemes megismerni, mely szénhidrátok a legkárosabbak a mindennapi étrendben

A legrosszabb szénhidrátforrások, amiket jobb kerülni

Az ízesített joghurtok szintén magas cukortartalmuk miatt üres kalóriának számítanak, miközben a natúr joghurt fontos tápanyagokat, például kalciumot és probiotikumokat biztosít. Ha a natúr íz nem kedvelt, friss vagy fagyasztott gyümölcs hozzáadásával édesíthetjük. A bolti sütemények, fánkok és muffinok rendszeres fogyasztása elhízáshoz és egészségügyi kockázatokhoz vezethet, ezért érdemes egészséges alternatívákat, például mogyoróvajas-gyümölcsös zabkását vagy chiapudingot választani. A fehér lisztből készült kenyerek és péksütemények szinte semmilyen tápanyagot nem biztosítanak, gyakran cukorral dúsítottak, így a teljes kiőrlésű változatok előnyösebbek. A tortilla és gabonapelyhek is lehetnek problémásak: a teljes kiőrlésű tortilla magas rost- és ásványianyag-tartalmú, a bolti gabonapelyhek pedig sok cukrot tartalmaznak és rövid ideig biztosítanak jóllakottságot. Helyettük házi granola vagy joghurt gyümölccsel ajánlott. A nassolnivalók, csokoládék, cukorkák és sós ropogtatnivalók szintén rossz szénhidrátok, magas cukor- és zsírtartalommal, valamint adalékanyagokkal. Édes ízhez egy kocka étcsokoládé, sós nassolnivalóhoz házi zöldségchips ajánlott. A gyümölcskonzervek és -lék is sok cukrot és tartósítószert tartalmaznak, ezért friss vagy fagyasztott gyümölcs fogyasztása javasolt, valamint frissen facsart gyümölcslé a reggeli italnak.

Ezeket a szénhidrátforrásokat érdemes minimalizálni az étrendben, miközben a megfelelő, természetes szénhidrátok fogyasztása elengedhetetlen a szervezet optimális működéséhez.