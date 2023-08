Hangulatjavító ételek: így győzd le a fáradékonyságot!

A fáradtság és a depresszió két gyakori egészségügyi probléma, amely emberek millióit érinti szerte a világon. Noha sok tényező járul hozzá ezekhez az állapotokhoz, az étrend jelentős szerepet játszik mind a kialakulásukban, mind a kezelésükben. Íme, néhány olyan étel, amely javíthatja hangulatot, az energiaszintet és általános egészségi állapotot. Súlyos, tartós állapot esetén persze a legfontosabb, hogy fordulj orvoshoz.

Ahogy a mondás tartja: az vagy amit megeszel! (Fotó: Pixabay)

Érdemes teljes kiőrlésű gabonákat fogyasztani, mert ezek a szénhidrátforrások folyamatos energiaellátást biztosítanak a szervezetnek. Rostban és ásványi anyagokban gazdagok, a bennük lévő B-vitamin nélkülözhetetlen az energiatermeléshez és a hangulatszabályzáshoz.

A zsíros halak, mint a lazac, a makréla és a tonhal gazdagok omega-3 zsírsavakban, amelyekről kimutatták, hogy javítják a hangulatot és csökkentik a depresszió tüneteit. Az omega-3 zsírsavak nélkülözhetetlenek az agy egészségéhez, és részt vesznek a neurotranszmitterek, például a szerotonin és a dopamin termelésében, amelyek szerepet játszanak a hangulat szabályozásában. Kutatások kimutatták, hogy azok, akik több omega-3 zsírsavat fogyasztanak, kisebb valószínűséggel tapasztalnak hangulatingadozást.

A magvak kiváló fehérje-, egészséges zsír- és rostforrások. Vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaznak, érdemes ezért például a mandulát, a diót, a chia és a lenmagot is beiktatni a táplálkozásba. Fogyasztásukkal tartós energiaforrást biztosítunk szervezetünknek és mivel magnéziumot is tartalmaznak, támogatják az energiatermelést és a hangulatszabályozást.

A flavonoid nevű antioxidánsban gazdag étcsokoládé fogyasztása javítja a hangulatot és csökkenti a depresszió tüneteit azzal, hogy megvédi a szervezetet az oxidatív stressztől. Fontos azonban, hogy mértékkel fogyasszuk, hiszen magas a kalória- és cukortartalma is.

A leveles zöldségek, mint a spenót vagy a kelkáposzta, nagyszerű vitamin- és ásványianyag-forrást jelentenek, emellett gazdagok antioxidánsokban is, így megvédik a szervezetet a gyulladásoktól. Folátot is tartalmaznak, egy olyan B-vitamint, amely részt vesz az energiatermelésben és a hangulat szabályozásában. A bogyós gyümölcsök is hasonló jótékony hatásokkal bírnak, ezekkel is felveheted a harcot a fáradékonyság ellen.

A hüvelyesek is támogatják az immunrendszert ásványi anyag tartalmukkal, ezenkívül vasforrást is jelentenek, ami elengedhetetlen az energiaszint fenntartásához. Az avokádót is érdemes a táplálkozás részévé tenni, az abban lévő egészséges zsírok ugyanis serkentik az agyműködést és csökkentik a depresszió tüneteit.

Arról se feledkezzünk meg, hogy a testi és mentális egészség szempontjából meghatározó a vízfogyasztás. A kiszáradás fáradtságot és egyéb súlyos problémákat okozhat, ezért nagyon kell ügyelni a napi elegendő folyadékbevitelre!