Robban a zsír: még a citromos víznél is jobb, ha ezt iszod reggelente!

A zöld tea tökéletes reggeli ital a nap indításához, fogyasztása egyszerű és hatékony módot kínál az egészség megőrzéséhez és a közérzet javításához, no meg némi koffeinlökettel is szolgál. Annak ellenére, hogy ugyanarról a növényről származik, mint a fekete tea, sokkal több értékes összetevőt tartalmaz, ami a sokkal kíméletesebb feldolgozásnak köszönhető. Ha a fogyás a cél, javasolt előtérben részesíteni, mert még a népszerű citromos víznél is kedvezőbb hatásokkal bír!

Apró lépés, mégis a rendszeres zöld tea fogyasztás is hozzájárul az egészség megőrzéséhez ( Fotó: Pixabay)

A zöld tea gazdag antioxidánsokban, sok katekint tartalmaz, amely erősíti az immunrendszert. Rendszeres fogyasztásával kevesebb zsírt vesz fel a szervezetünk, így javítja a jó és a rossz koleszterin arányát, emellett fokozza az anyagcserét, ami segíthet a fogyásban és az egészséges testösszetétel fenntartásában.

A zöld tea javítja az agyműködést, serkenti a mentális éberséget és a fókuszáló képességet, valamint csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. Antibakteriális hatása van, segíti az emésztést és támogatja az egészséges bélbaktériumokat. Erősíti az immunrendszert, segíthet a fertőzések leküzdésében. Egyes tanulmányok szerint a zöld teában található antioxidánsok, köztük a polifenol segíthet csökkenteni bizonyos rákos megbetegedések, köztük a mellrák, a prosztatarák és a vastagbélrák kockázatát. A flavonoidok hatástalanítják a szabad gyököket, melyek káros elváltozásokat okozhatnak. Az már csak bónusz, hogy gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően támogatja a bőrfunkciót és segít csökkenteni az öregedés jeleit. Arról se feledkezzünk meg, hogy aminosavat tartalmaz, amely oldja a feszültséget.