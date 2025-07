Ötven év barátság és szabadságvágy: Leslie Mandoki, Csupó Gábor és Szűcs László - Fotó!

A Lánchídnál kapták lencsevégre a három barátot, Leslie Mandokit, Csupó Gábort és Szűcs Lászlót, amint ötven év után újra együtt álltak azon a titkos helyen, ahol egykor életük legnagyobb döntését hozták meg.

Leslie Mandoki, Csupó Gábor és Szűcs László / Fotó: SaghyFoto

Mi is kell ahhoz, hogy valaki kilépjen az ismeretlenbe, mindent maga mögött hagyva?

Egy olyan hit, amely erősebb a félelemnél, egy olyan bátorság, amely képes elnémítani a bizonytalanság minden rezdülését, és egy belső elszántság, amely nem engedi, hogy az álmok elvesszenek. A hetvenes években Magyarországon, a diktatúrában a szabadságnak még a gondolata is veszélyes álomnak számított. Leslie Mandoki, Csupó Gábor és Szűcs László fiatal zenészként és forradalmár lelkű művészként érezték ennek a zárt világnak a súlyát. Újra és újra beadták az útlevélkérelmeiket, de a rendszer mindig egyértelművé tette: maradni az megalkuvás, menni pedig a börtön kockázatával jár.

A Lánchíd lett a titkos megbeszélések helyszíne, ahol nem lehetett a fiatalokat lehallgatni. A város szívét átszelő, történelmi híd számukra szentély volt, ahol a Duna mély morajlása és a város zaja elrejtette a suttogó beszélgetéseiket. Éjszakánként találkoztak itt, miközben tudták: ha lebuknak, mindennek vége.

Féltünk a lebukástól, a besúgóktól, a börtöntől, de még ennél is jobban féltünk attól, hogy elfojtják az álmainkat

- emlékezett vissza Leslie Mandoki.

A híd nemcsak két partot kötött össze, hanem az álmainkat és a valóságot, a félelmeinket és a reményt, a múltat és a jövőt.

1975. július 25. A döntés, amely életpályákat határozott meg

A jó barátok, a Lánchídon (egy olyan helyen, ahol nem lehetett őket lehallgatni) született titkos elhatározással 1975. augusztus 21-én indultak el a Bem Klubból, majd életüket kockáztatva, több kilométeres föld alatti alagúton keresztül szöktek Nyugatra. Tudták, ha lebuknak, mindennek vége: börtön, üldözés, akár halál. A szabadság ígérete elhomályosította a félelmeiket, a menekülés erkölcsi kiállás volt a szabadságvágy mellett, amit később egész életük műve hordozott.

Csupó Gábor neve mára egyet jelent a kreativitással és a nemzetközi sikerekkel. Ő volt a The Simpsons sorozat megalkotója, mellyel történelmet írt, megalapozta nemzetközi hírnevét, és megteremtette a televíziózás egyik legikonikusabb vizuális világát. Egyedülálló látásmódja és vizuális bátorságát több Emmy-díjal is elismerték... Forradalmasította a rajzfilmipart. Bár a sorozat mérföldkő volt pályafutásában, számára a Rugrats és a Duckman talán még fontosabbak, hiszen ezek jelentették a következő nagy alkotói korszakát, amelyet a szakma is a legmagasabb szinten ismert el: életműve két csillaggal került be a Hollywood Walk of Fame halhatatlanjai közé, az elsőt a The Simpsons, a másodikat a Rugrats sikerei hozták meg számára. Ez az út a Lánchíd csendes, titkos megbeszéléseitől egészen a hollywoodi csillagokig önmagában is a szabadságért hozott döntések erejét és a tehetség diadalát bizonyítja.