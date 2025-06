Petőfi Zenei Díjjal tüntették ki Leslie Mandokit – Világsztárokkal ünnepel Budapesten!

Leslie Mandoki a díj átvételekor úgy fogalmazott:

Ez az elismerés hatalmas megtiszteltetés, és azoknak a lelkitársaknak is szól, akikkel együtt álmodtuk meg és játsszuk újra meg újra a szabadság dallamait.

Leslie Mandoki zenei lázadását a világ legnagyobb színpadai fogadták be. Fotó: Dalma Tarapcsák

Leslie immár több mint öt évtizede írja a szabadság, az emberség és a zenei hitelesség történetét, határokon, műfajokon és generációkon átívelve. Zeneszerző, producer, szövegíró, előadó, a progresszív rock és jazz-rock nemzetközi nagykövete.

1975-ben, életét kockáztatva, egy földalatti alagúton keresztül disszidált Nyugatra két barátjával, Szűcs Lászlóval és Csupó Gáborral egy olyan rendszerből, ahol a szabadságot még kimondani sem volt szabad. Édesapja halálos ágyán életrevaló tanácsot adott a fiatal fiú számára:„Fiam, ne álmodd az életed, hanem éld az álmaidat.” Leslie hallgatott édesapja tanácsára, mellette pedig olyan eszmékkel találkozott, amelyek azóta is iránytűként szolgálnak számára.

Hisz abban, amit Rosa Luxemburg megfogalmazott: „A szabadság mindig a másként gondolkodók szabadsága.”A vélemények sokszínűségét értéknek tartja, ahogyan Voltaire gondolata is tükrözi: „Nem értek egyet Önnel, de az életemet is adnám, hogy elmondhassam.” Leslie osztja Nietzsche és Hannah Arendt meglátását amikor azt fogalmazták meg, hogy „Az igazság csak két különböző szemszögből létezik.”

Mert az igazság nem létezik őszinte párbeszéd nélkül.



Zenei lázadását a világ legnagyobb színpadai fogadták be. Mindig is hídépítőként tekintett önmagára, és lelkitársaira, hiszen ott is hidat építenek, ahol a gyűlölet már a pilléreket is elmosta.



Több mint négy évtizede, a festői Starnbergi-tó partján, Tutzingban alapította meg híres Red Rock Studio-ját, amely a világ egyik legnagyobb és legkorszerűbb zenei alkotóműhelye. Több mint 72 aranylemez és számos platinalemez született itt, de a legnagyobb érték mégis abban a zenei és emberi küldetésben rejlik, amit Leslie Mandoki magyarként világszinten képvisel.

A koncert igazi dőutazás lesz a Bem Klubtól a világ színpadain át a Szentháromság térig. Fotó: ATTILA KLEB

A Mandoki Soulmates a zenekarvezettők zenekara



Több mint harminc éve alapította meg legendás formációját, a Mandoki Soulmates-t, egy különleges zenészközösséget, amelyet méltán neveznek „a zenekarvezetők zenekarának”.

Olyan ikonok dolgoztak vele együtt, mint Ian Anderson (Jethro Tull), Jack Bruce (Cream), Steve Lukather (Toto), Chaka Khan, Bobby Kimball (Toto), Al Di Meola, Richard Bona, John Helliwell (Supertramp) és még sokan mások.



Munkásságát számtalan rangos díj és elismerés övezi. A teljesség igénye nélkül, íme néhány ezek közül: a Kossuth-díj, amely Magyarország legrangosabb állami művészeti kitüntetése; a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, amely a kiemelkedő nemzeti és nemzetközi teljesítmény elismerése; a Bajor Becsületrend, amely a bajor állam legmagasabb kitüntetése; a Fonogram / Magyar Zenei Díj, amely a hazai zenei élet meghatározó szakmai elismerése; a Bajor Európa Medália, amelyet a bajor külügyminisztérium ítél oda az európai értékek szolgálatáért, az Izraeli-egyiptomi békedíj, amely a nemzetközi béke és együttműködés előmozdításáért jár; továbbá kitüntetést kapott Henry Kissingertől a kommunizmus elleni bátor kiállásáért; és ebben az évben a zenetörténelem legnagyobbjai közé került: a Rock and Roll Hall of Fame falai között ünnepelték a munkásságát.



Legutóbbi konceptalbumuk, az A Memory of Our Future nem csupán a slágerlistákat hódította meg, de zenei kiáltványként hatott a béke, az emberség és az európai egység melletti elköteleződés hangjaként. A nemzetközi kritika „a humanizmus himnuszának” nevezte, és az album több mint egy éve folyamatosan toplisták élén szerepel.



A zenekar idén augusztus 21-én, Budapesten, a Budai Várban „50 év szabadságvágy” mottóval megrendezett zenei esemény a magyar zene és történelmi emlékezet különleges metszéspontja lesz – ott, ahonnan elindult a Mandoki történet. A koncert egy időutazás lesz: a Bem Klub falaitól a világ színpadain át egészen a Szentháromság térig, ahol a zene ezúttal is hidat épít múlt és jövő, ember és ember között. A világsztárokat felvonultató formáció élőben játssza el legismertebb dalait és új lemezének ikonikus tételeit, köztük a „We Stay Loud”, „Blood in the Water” és „A Memory of Our Future” című számokat.



Időpont: 2025. augusztus 21. (csütörtök), 19:00

Helyszín: Budai Vár – Szentháromság tér