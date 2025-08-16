Szörnyű balesetben halt meg a nagymama, de utolsó óráiban le sem tette unokáját

Tragikus hirtelenséggel hunyt el.
Miután egy egész napot az újdonsült 1 hónapos kisunokájával töltött, a 76 éves Nancy Veasy elment a fiától, hogy részt vegyen egy koncerten az 56 éves férjével. Fia, az 50 éves Japhet Veasy, aki éppen elaltatta kisfiát és kislányát, éppen édesanyja után tartott.
"Azt mondtam neki: Itt jövök mögötted!" - mondta a férfi. Kis idő múlva, miután Japhet dugóba került és lemaradt, a testvére felhívta és elmondta neki, hogy egy sürgős riasztást kapott az édesanyjával kapcsolatban: az idős nő Apple okos órája jelzett, hogy viselője vagy elesett, vagy balesetet szenvedett. A férfi nem hitt a füleinek.
"Azt mondtam magamnak, hogy ez nem létezik. Most hagyta el a házunkat, éppen oda tartunk" - emlékszik vissza Japhet, aki kereskedelmi menedzserként dolgozik Keurigben, a Dr. Peppernél. Felesége arra lett figyelmes, hogy folyamatosan autók fordultak meg a baleset helyszíne felé, majd ők is elérkeztek oda. Először a hatóságok nem engedték nekik, hogy a jármű közelébe menjenek, de amíg a férfi a testvérével videóchatelt, körbejárta a helyszínt, és egyszer csak meglátta, hogy a balesetet szenvedett autóban az édesanyja ült.
"Ez lesújtó volt" - mondta. "Teljesen letört. Nem tudtam felfogni. Kapkodtam a levegőt, tényleg nem tudtam rendesen lélegezni."
A férfi elmondta, az édesanyja volt a legjobb barátja. A születésnapjaik 2 nap különbséggel voltak, és mindig együtt ünnepelte.
Szavakkal elmondhatatlan, hogy mennyire szeretem őt, és mennyi mindent szerettem benne: Egyszerűen számomra ő volt a minden. Mindent szerettem benne. És még most is.
Nancy élete során volt alsó tagozatos pedagógiai asszisztens, de dolgozott mérnökként a Miller Brewing Companynek, de még egy 18 kerekes teherautót is vezetett egészen nyugdíjig. Szabadidejében takarókat horgolt mindhárom gyermekének, nyolc unokájának, és három ükunokájának is (akik egypetéjű ikrek), ezen kívül legalább kilenc éven át önkénteskedett a templomukban, amikor az újszülöttekre vigyázott a vasárnapi mise alatt.
"Ő egy fénysugár volt" - mondta lánya, az 55 éves Ameera Joe, aki közösség kapcsolatépítőként dolgozik a North Point Közösségi Templomban.
Azon a bizonyos estén, amikor Nancy meglátogatta legújabb unokáját, Jaxont, a fia elmondása szerint végig az ölében volt a kisbaba, és "egy pillanatra sem tette le őt". Nancy a koncertre indulva felajánlotta, hogy a picit is elviszi magával. Szerencsére Japhet és felesége már eldöntötték, hogy a baba náluk fog utazni. Amit eddig a hatóságoktól megtudtak, a baleset úgy történt, hogy a sofőr, aki belement Nancy autójába feltehetően össze-vissza kanyargott a forgalomban, amikor elvesztette az irányítást a jármű felett, majd elszállt. A meghibásodott autó átment a szembelévő sávba, majd összeütközött több autóval, amelyek között Nancy autója is volt. A balesetben Nancyn kívül még egy ember az életét vesztette.
Egyszerűen nem értem, hogy a baleset okozója, aki megölte az édesanyámat, miért nincsen még börtönben
- mondta az áldozat lánya, miután a rendőrség még mindig senkit nem tartóztatott le az ügy kapcsán - írja a people.
"Anyának nagy szíve volt" - mondta legidősebb lánya, az 58 éves Anita Wellington. "Ő mindig csak adott, és mindig megpróbált ott lenni mindenkinek."
