Miután egy egész napot az újdonsült 1 hónapos kisunokájával töltött, a 76 éves Nancy Veasy elment a fiától, hogy részt vegyen egy koncerten az 56 éves férjével. Fia, az 50 éves Japhet Veasy, aki éppen elaltatta kisfiát és kislányát, éppen édesanyja után tartott.

Szörnyű balesetben halt meg a nagymama, de utolsó óráiban le sem tette unokáját. Kép: Facebook

"Azt mondtam neki: Itt jövök mögötted!" - mondta a férfi. Kis idő múlva, miután Japhet dugóba került és lemaradt, a testvére felhívta és elmondta neki, hogy egy sürgős riasztást kapott az édesanyjával kapcsolatban: az idős nő Apple okos órája jelzett, hogy viselője vagy elesett, vagy balesetet szenvedett. A férfi nem hitt a füleinek.

"Azt mondtam magamnak, hogy ez nem létezik. Most hagyta el a házunkat, éppen oda tartunk" - emlékszik vissza Japhet, aki kereskedelmi menedzserként dolgozik Keurigben, a Dr. Peppernél. Felesége arra lett figyelmes, hogy folyamatosan autók fordultak meg a baleset helyszíne felé, majd ők is elérkeztek oda. Először a hatóságok nem engedték nekik, hogy a jármű közelébe menjenek, de amíg a férfi a testvérével videóchatelt, körbejárta a helyszínt, és egyszer csak meglátta, hogy a balesetet szenvedett autóban az édesanyja ült.

"Ez lesújtó volt" - mondta. "Teljesen letört. Nem tudtam felfogni. Kapkodtam a levegőt, tényleg nem tudtam rendesen lélegezni."

A férfi elmondta, az édesanyja volt a legjobb barátja. A születésnapjaik 2 nap különbséggel voltak, és mindig együtt ünnepelte.

Szavakkal elmondhatatlan, hogy mennyire szeretem őt, és mennyi mindent szerettem benne: Egyszerűen számomra ő volt a minden. Mindent szerettem benne. És még most is.

Nancy élete során volt alsó tagozatos pedagógiai asszisztens, de dolgozott mérnökként a Miller Brewing Companynek, de még egy 18 kerekes teherautót is vezetett egészen nyugdíjig. Szabadidejében takarókat horgolt mindhárom gyermekének, nyolc unokájának, és három ükunokájának is (akik egypetéjű ikrek), ezen kívül legalább kilenc éven át önkénteskedett a templomukban, amikor az újszülöttekre vigyázott a vasárnapi mise alatt.

"Ő egy fénysugár volt" - mondta lánya, az 55 éves Ameera Joe, aki közösség kapcsolatépítőként dolgozik a North Point Közösségi Templomban.