Női problémáknak hitték az orvosok Bella tüneteit: rákos volt

A fiatal hónapokon át szenvedett a tumor miatt, mire diagnosztizálták azt.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.01.07. 10:00
Bella Bayliss hiába járt többször is orvosnál, ők nem törődtek vele. A fiatal lány tüneteit ugyanis "női problémáknak" titulálták, miután vérszegénységtől, sápadtságtól, kifulladástól, hasi puffadástól, gyomorfájdalmaktól szenvedett. Habár ő érezte, nagyobb a baj, mire kiderült, hogy rákos, addigra állapota olyan súlyos lett, hogy gyomrának háromnegyedét elvesztette.

Rákját női tüneteknek minősítették az orvosok. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Bella először 2019 januárjában járt sürgősségin azonban a diagnózis csak novemberben érkezett meg:

Állandó gyomorfájdalmaim voltak. Teljesen elvesztettem az étvágyamat, a lábaim zsibbadtak, bizsergett kezem-lábam. Ennek ellenére hazaküldtek a kórházból, panaszaimat női problémáknak titulálták, de én tudtam, hogy ez nem az

- emlékezett vissza a most 25 éves fiatal, aki habár állapota miatt enni sem tudott, továbbra is hízott.

Valahányszor ettem, állandó teltségérzetem volt. Puffadt voltam. Novemberben végül gyomortükrözést végeztek rajtam, és akkor találták meg a daganatot a gyomromban. Hat centiméteres volt. Megműtöttek, eltávolították a tumort és a gyomron 70%-át is. Ha nem hagytak volna ilyen sokáig diagnózis nélkül, nem kellett volna ennyit elvesztenem a gyomromból, mert a daganat ez alatt is nőtt

- jelentette ki Bella, akit gasztrointesztinális stromális rákkal diagnosztizáltak, ami egy ritka daganat és az az emésztőrendszerben kialakuló szarkóma okozza.

Hiába azonban az operáció, a rák sajnos egy évvel később visszatért májdaganat formájában:

Sokkot kaptam, mert öt év után azt gondolja az ember, hogy ezt az élete egy lezárt fejezetének tekintheti

- árulta el a fiatal, aki most újabb műtétre várt. Ez pedig sajnos annak is a következménye, hogy gyomordaganata olyan ritka típusú, hogy nem volt rá elérhető gyógyszeres kezelés sem - írja a Ladbible.

 

