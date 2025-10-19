Székrekedésnek hitte a csomót a kisfiú bordái mellett a gyermekorvos – kiderült 3. stádiumú rákja van
A kisfiú apukája csiklandozás közben vette észre, hogy egy csomó van a kisfia bordái mellett. A gyermekorvos azt mondta nincs probléma, csak székrekedés okozza a problémát.
Székrekedéssel diagnosztizáltak, tévesen egy két éves kisfiút, akinek egy csomó nőtt a bordáinál. A szülők a megérzésükre hallgatva tovább léptek, ekkor derült ki, hogy a kisfiú veserákban szenved.
Székrekedés volt a gyermekorvos diagnózisa, rák lett belőle a sürgősségin
2023 márciusában Hailey Robb nyolc hónapos terhes volt harmadik gyermekével, amikor ő és férje, Austin Robb, észrevett egy apró „csomót” 2 éves fiuk, Carter bal bordái mellett. „A férjem vette észre, miközben megcsiklandozta, én pedig fürdetés közben” - mesélte a 27 éves édesanya a People. Néhány nap múlva Hailey anyja, aki ápoló, szintén észrevette a dudort, és arra biztatta őket, hogy menjenek orvoshoz. Carter egyébként teljesen jól volt: nemrég gyógyult ki egy légúti vírusból, és a kis súlyvesztés miatt a csomó könnyebben észrevehető volt.
Senki sem akarta belegondolni, hogy komoly lehet a dolog, de mindketten éreztük, hogy meg kell nézetnünk
- mondta Hailey.
Az eredeti gyermekorvosuk nyugdíjba ment, így Carter egy másik orvoshoz került, aki nem mutatott túl nagy aggodalmat a csomó miatt. „Észrevették a csomót, de nem tudták, mi lehet” - idézi Hailey. Az orvos a puffadásra és lehetséges székrekedésre hivatkozva röntgent rendelt el, majd a vizsgálat után közölte, hogy minden normálisnak tűnik.
Hailey azonban nem hagyta annyiban, és másnap a sürgősségire vitték Cartert. „Úgy éreztük, száz százalékban a szülői megérzésünk és Isten útmutatása vezérelt minket” - mondta. A férje dolgozott, a lányukra egy barátjuk figyelt, Hailey anyja pedig vele tartott a sürgősségire. Egy közeli családi barát, aki orvosi asszisztens, és a nyugdíjas gyermekorvos is segített a döntésben, és mindketten a Monroe Carell Jr. Hospital-t javasolták Nashville-ben.
A sürgősségin vérvizsgálatot, CT-t és ultrahangot végeztek. Az orvos eredményekkel visszatérve zavartnak tűnt, majd közölte: „A gyermekének rákja van”. Haely azonnal összeomlott, megrendítve a fia és a család előtt álló nehézségek miatt. Eredetileg azt hitték, hogy Carter 1. vagy 2. stádiumú Wilms-tumorban szenved, a leggyakoribb és jól kezelhető veserákban. A műtét a daganat és a vese eltávolítására eredetileg áprilisra volt tervezve, de egy váratlan lemondás miatt már március 30-án megtörtént.
A beavatkozás sikeres volt, de a mellékvesének egy részét is el kellett távolítani. A 2 éves gyermek daganata 9 cm átmérőjű volt – nagyobb, mint a veséje. A 34. heti terhességi vizsgálat során a onkológus elárulta, hogy Carternek nem Wilms-tumora, hanem egy sokkal súlyosabb betegség, a tiszta sejtes szarkóma (CCS) a vesében van diagnosztizálva.
