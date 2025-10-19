Középkori betegséggel küzdött hónapokon keresztül egy édesanya - kórházba fertőződött meg

Középkori bőrbetegséget kapott el egy nő a kórházban, amely 9 hónapnyi szenvedést okozott neki és a családjának. Most figyelmeztet, a betegség nem válogat tiszta és nem tiszta ember között.

A középkori betegség hosszú hónapokig megnehezítették a mindennapjait a családnak Fotó: Romina Farías / unsplash.com – Képünk illusztráció

Amikor Amanda Rushton karján és oldalán apró piros dudorok jelentek meg, azt hitte, csak allergia. De pár nap múlva elviselhetetlen viszketés tört rá.

„Éjszaka volt a legrosszabb, mintha mászott volna a bőröm alatt” – meséli az 54 éves nő. Orvosa azonnal felismerte a bajt: rühesség (scabies). A kórt apró atkák okozzák, amelyek a bőr alá fúrva rakják le petéiket, és mikroszkopikus ürülékük váltja ki a viszketést. „Amikor az orvos kimondta, szó szerint hátrahőköltem. Azt hittem, ez valami régi betegség, amit katonák vagy hajléktalanok kaphatnak el – nem tiszta emberek” – mondja Amanda, amelyről a Daily Mirror írt.

A rüh nem a higiénia hiánya miatt terjed: bárki elkaphatja, aki hosszan érintkezik fertőzött személlyel. Ősszel különösen gyakori, mert többen tartózkodnak zárt térben – például kollégiumokban. A betegség 4–6 héttel a fertőzés után okoz viszketést és kiütést, leginkább az ujjak között, csuklón, hónaljban, combon, fenéken és nemi tájékon.

Minél előbb felismerjük, annál könnyebb kezelni

– mondja dr. Susannah Fraser bőrgyógyász.

Amanda édesanyja 2024 elején a kórházban fertőződött meg, és bár a rüh közvetlenül nem okozta halálát, Gina úgy érzi, hozzájárult a 80 éves asszony legyengüléséhez. „Bárcsak hamarabb felismertem volna” – mondja. A fertőzés gyorsan átterjedt a családra. Az orvos permetrines krémet írt fel, amit tetőtől talpig kellett felkenni, és minden ágyneműt, ruhát 60–90 fokon kellett kimosni.

Olyan volt, mintha mosodában éltem volna. Zsákokban gyűjtöttem a textíliákat, gőzzel tisztítottam a szőnyegeket. Szégyelltem magam és pánikban voltam

A középkori betegség a mai napig elterjedt

Két kezelés után is visszatért a viszketés. „Amikor a fiam testén is megjelentek a foltok, összeomlottam. Éjszakánként nem aludtam, takarítottam, mostam, és úgy éreztem, megőrülök.” A következő hetekben újabb szereket próbált, köztük Derbac (malathion) oldatot, de ez sem használt. „Csatlakoztam egy brit Facebook-csoporthoz – több száz kétségbeesett ember volt ugyanebben a helyzetben.” Az orvos végül sem ivermectint, sem alternatív kezelést nem írt fel, így Amanda saját maga rendelt benzil-benzoátot az internetről – ez végül hatott.

Két hét múlva teljesen elmúlt a viszketés. Kilenc hónap szenvedés után végre megszabadultam tőle

Három hónappal később a fia ismét tünetes lett, így újra végigcsinálta az egészet. Amanda történetét azért osztotta meg, hogy mások ne szégyelljék a betegséget:

„Soha nem gondoltam, hogy ilyesmit kaphatok el. Tiszta vagyok, rendes, hetente mosok. De ez bárkivel megtörténhet. Aki viszkető kiütést tapasztal, azonnal menjen orvoshoz – ne szenvedjen úgy, mint mi.”