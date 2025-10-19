Középkori betegséggel küzdött hónapokon keresztül egy édesanya - kórházba fertőződött meg
A betegség nem válogat, bárhol, bárki elkaphatja. A középkori betegség elképesztő viszketést okoz.
Középkori bőrbetegséget kapott el egy nő a kórházban, amely 9 hónapnyi szenvedést okozott neki és a családjának. Most figyelmeztet, a betegség nem válogat tiszta és nem tiszta ember között.
Amikor Amanda Rushton karján és oldalán apró piros dudorok jelentek meg, azt hitte, csak allergia. De pár nap múlva elviselhetetlen viszketés tört rá.
„Éjszaka volt a legrosszabb, mintha mászott volna a bőröm alatt” – meséli az 54 éves nő. Orvosa azonnal felismerte a bajt: rühesség (scabies). A kórt apró atkák okozzák, amelyek a bőr alá fúrva rakják le petéiket, és mikroszkopikus ürülékük váltja ki a viszketést. „Amikor az orvos kimondta, szó szerint hátrahőköltem. Azt hittem, ez valami régi betegség, amit katonák vagy hajléktalanok kaphatnak el – nem tiszta emberek” – mondja Amanda, amelyről a Daily Mirror írt.
A rüh nem a higiénia hiánya miatt terjed: bárki elkaphatja, aki hosszan érintkezik fertőzött személlyel. Ősszel különösen gyakori, mert többen tartózkodnak zárt térben – például kollégiumokban. A betegség 4–6 héttel a fertőzés után okoz viszketést és kiütést, leginkább az ujjak között, csuklón, hónaljban, combon, fenéken és nemi tájékon.
Minél előbb felismerjük, annál könnyebb kezelni
– mondja dr. Susannah Fraser bőrgyógyász.
Amanda édesanyja 2024 elején a kórházban fertőződött meg, és bár a rüh közvetlenül nem okozta halálát, Gina úgy érzi, hozzájárult a 80 éves asszony legyengüléséhez. „Bárcsak hamarabb felismertem volna” – mondja. A fertőzés gyorsan átterjedt a családra. Az orvos permetrines krémet írt fel, amit tetőtől talpig kellett felkenni, és minden ágyneműt, ruhát 60–90 fokon kellett kimosni.
Olyan volt, mintha mosodában éltem volna. Zsákokban gyűjtöttem a textíliákat, gőzzel tisztítottam a szőnyegeket. Szégyelltem magam és pánikban voltam
A középkori betegség a mai napig elterjedt
Két kezelés után is visszatért a viszketés. „Amikor a fiam testén is megjelentek a foltok, összeomlottam. Éjszakánként nem aludtam, takarítottam, mostam, és úgy éreztem, megőrülök.” A következő hetekben újabb szereket próbált, köztük Derbac (malathion) oldatot, de ez sem használt. „Csatlakoztam egy brit Facebook-csoporthoz – több száz kétségbeesett ember volt ugyanebben a helyzetben.” Az orvos végül sem ivermectint, sem alternatív kezelést nem írt fel, így Amanda saját maga rendelt benzil-benzoátot az internetről – ez végül hatott.
Két hét múlva teljesen elmúlt a viszketés. Kilenc hónap szenvedés után végre megszabadultam tőle
Három hónappal később a fia ismét tünetes lett, így újra végigcsinálta az egészet. Amanda történetét azért osztotta meg, hogy mások ne szégyelljék a betegséget:
„Soha nem gondoltam, hogy ilyesmit kaphatok el. Tiszta vagyok, rendes, hetente mosok. De ez bárkivel megtörténhet. Aki viszkető kiütést tapasztal, azonnal menjen orvoshoz – ne szenvedjen úgy, mint mi.”
