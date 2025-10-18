Döbbenet: nem emlékszik két évre az életéből - ez a gyógyszer okozta az amnéziát

Erős gyógyszer miatt gyakorlatilag nem emlékszik az életéből két évre egy fiatal nő, miután autóbalesetet szenvedett és súlyos sérülésekkel kellett kezelni. Ahhoz, hogy a fájdalmakat elviselje opioid tartalmú gyógyszert kellett szednie, azonban az rengeteg negatív mellékhatással járt.

Opioid tartalmú gyógyszert kellett szednie a fiatal nőnek az elviselhetetlen fájdalmaira Fotó: Unsplash.com

A gyógyszer nem volt jó megoldás - még rosszabb állapotba kerül

Louise James, az 52 éves nő Readingből súlyos sérüléseket szenvedett egy gyorsforgalmi úton történt balesetben, azt mondja, szinte két évére nem emlékszik miután ultraerős fájdalomcsillapítót, oxikodont kapott. A gyógyszer hatására teljesen megváltozott a személyisége - olvasható a Mirror cikkében.

A baleset következtében Louise legalább 15 egészségügyi problémával küzd, többek között fibromialgia, ízületi gyulladás, pajzsmirigy-alulműködés, endometriózis és gerincsérülés. Louise elmondta:

Egy aktív, munkáját szerető szakemberből odáig jutottam, hogy hetente csak egyszer tudtam lezuhanyozni a fájdalom miatt. A mélyponton azon tűnődtem, hogy megéri-e az élet, mert az állapotom degeneratív és folyamatosan szenvedtem.

A baleset után többször elutasították a sürgősségin, ahol nem akarták röntgenezni sérüléseit, feltételezve, hogy kártérítést akar. Háziorvosa oxikodont írt fel, amit Louise „szintetikus heroinnak” nevez. „A háziorvosom azt mondta, ez egy új gyógyszer, ami nem okoz székrekedést, mint a tramadol. Életemben először nem kutattam a gyógyszerről, csak annyira vágytam a megkönnyebbülésre.” A felírt gyógyszer következtében két év gyakorlatilag kiesett Louise életéből. Munkája miatt sokat utazott az országban, miközben erősen gyógyszerezve volt.

Az emberek azt mondták, teljesen megváltozott a személyiségem. Állítólag azt mondtam egy barátomnak, hogy ‘a régi Louise meghalt’ – erre nem is emlékszem, ami mutatja, mennyire kiütött a szer.

Amikor Louise rájött, mit szed, egyik pillanatról a másikra abbahagyta, amit „két hét pokolként” írt le az elvonási tünetek miatt. Alternatív kezelés után kutatott, amely Louise szerint a „újra reményt adott”. „Előtte odáig süllyedtem, hogy a kertben sem tudtam tevékenykedni – pedig előtte ezt a betegségeim ellenére is megtettem. Nem tudtam regeneráló alvást elérni, és 12 óra után is ugyanúgy rosszul ébredtem, mint amikor lefeküdtem.”

Most, amikor a székemben ülök vagy az ágyban fekszem, tényleg fájdalommentes lehetek. Tudok pihenni. A különbség egyszerűen elképesztő. Az élethez való hozzáállásom teljesen megváltozott.

Naibila Chaudhri, az Alternaleaf orvosi igazgatója szerint: „Léteznek alternatív kezelési lehetőségek krónikus fájdalomra, például az orvosi kannabisz, amely már ezreknek segít az Egyesült Királyságban. Sajnos a szakemberek közül nem sokan ismerik, és a betegséggel kapcsolatos előítéletek továbbra is hatással vannak a páciensekre.”