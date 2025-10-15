RETRO RÁDIÓ

Fogyókúrás gyógyszer miatt kezdtek rohadni egy anyuka belső szervei

Súlyos diagnózist kapott az édesanya. A fogyókúrás gyógyszer komoly károkat okozott az anya szervezetében, de nem bánta meg a döntéséét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.15. 12:00
betegség epehólyag műtét

Emma McDonald gyakran előforduló problémával küzdött, szülés után nem tudott megszabadulni a makacs kilóktól. Az édesanyát annyira zavarta a megváltozott teste, hogy a népszerű Mounjaro nevű fogyókúrás gyógyszerhez fordult. Mounjaro – akárcsak a sokat emlegetett Ozempic – úgy trükközik a testtel, hogy már néhány falat után is tele vagyunk, így sokkal kevesebbet eszünk és a kilók egyszerűen leolvadnak.

A fogyókúrás gyógyszer súlyos károkat okozott
A fogyókúrás gyógyszer egyik mellékhatása majdnem végzetes következményekkel járt   Fotó: Pexels/Olly – Képünk illusztráció

A fogyókúrás gyógyszer majdnem tönkretette az anya szervezetét

Emma a gyógyszer segítségével 50.8 kg súlytól szabadult meg. Az orvosok ezen felül más pozitív hatást is reméltek a gyógyszertől, hiszen az segíthet a PCOS kezelésében is. 2024-ben, mindössze két hónappal a gyógyszer rendszeres szedése után, Emma kínzó emésztési fájdalmakat tapasztalt. A nő először úgy gondolta, ez csak a gyógyszer egyik mellékhatása, de egy idő után felkereste háziorvosát.

Emmát kivizsgálták és az ultrahang kimutatta, hogy epekövek torlaszolják el az epevezetéket, ami azt jelenti, hogy begyulladt az epehólyagja. A betegség kezelés nélkül szepszishez, üszkösödéshez és bélperforációhoz vezethet.

Bár a gyógyszer mellékhatásai között szerepelt az epehólyag-gyulladás, ez csak ritkán fordul elő, legalábbis a legtöbb esetben. Emma azonban nem volt ilyen szerencsés. Az orvosok megdöbbenve tapasztalták, hogy az anyuka epehólyagja szó szerint rothadásnak indult a testében, a következmények pedig súlyosak voltak.

Az anya októberben epehólyag-eltávolító műtéten esett át, hogy kivegyék a rohadó belső szervet. A műtét után a nő folytatta a fogyókúrás gyógyszer szedését.

Azt mondták, hogy az epehólyagom rohadni kezdett és a Mounjaro súlyosbította az állapotomat - de összességében most sokkal egészségesebb vagyok, így nem bántam meg a döntésemet

Az anya nehéznek találja a felépülést, hiszen a lyukak a hasában és a belső szerveit ért károk nehézkessé teszik az étkezést és az emésztést. Emma fel szeretné hívni a figyelmet a nőknél gyakrabban jelentkező epe problémákra. A hormonális betegségek, szülés és a fogyás is megemelik annak a valószínűségét, hogy a nőknél epehólyag-gyulladás alakul ki - írja a LadBible.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
