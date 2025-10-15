Fogyókúrás gyógyszer miatt kezdtek rohadni egy anyuka belső szervei

Emma McDonald gyakran előforduló problémával küzdött, szülés után nem tudott megszabadulni a makacs kilóktól. Az édesanyát annyira zavarta a megváltozott teste, hogy a népszerű Mounjaro nevű fogyókúrás gyógyszerhez fordult. Mounjaro – akárcsak a sokat emlegetett Ozempic – úgy trükközik a testtel, hogy már néhány falat után is tele vagyunk, így sokkal kevesebbet eszünk és a kilók egyszerűen leolvadnak.

A fogyókúrás gyógyszer egyik mellékhatása majdnem végzetes következményekkel járt Fotó: Pexels/Olly – Képünk illusztráció

A fogyókúrás gyógyszer majdnem tönkretette az anya szervezetét

Emma a gyógyszer segítségével 50.8 kg súlytól szabadult meg. Az orvosok ezen felül más pozitív hatást is reméltek a gyógyszertől, hiszen az segíthet a PCOS kezelésében is. 2024-ben, mindössze két hónappal a gyógyszer rendszeres szedése után, Emma kínzó emésztési fájdalmakat tapasztalt. A nő először úgy gondolta, ez csak a gyógyszer egyik mellékhatása, de egy idő után felkereste háziorvosát.

Emmát kivizsgálták és az ultrahang kimutatta, hogy epekövek torlaszolják el az epevezetéket, ami azt jelenti, hogy begyulladt az epehólyagja. A betegség kezelés nélkül szepszishez, üszkösödéshez és bélperforációhoz vezethet.

Bár a gyógyszer mellékhatásai között szerepelt az epehólyag-gyulladás, ez csak ritkán fordul elő, legalábbis a legtöbb esetben. Emma azonban nem volt ilyen szerencsés. Az orvosok megdöbbenve tapasztalták, hogy az anyuka epehólyagja szó szerint rothadásnak indult a testében, a következmények pedig súlyosak voltak.

Az anya októberben epehólyag-eltávolító műtéten esett át, hogy kivegyék a rohadó belső szervet. A műtét után a nő folytatta a fogyókúrás gyógyszer szedését.

Azt mondták, hogy az epehólyagom rohadni kezdett és a Mounjaro súlyosbította az állapotomat - de összességében most sokkal egészségesebb vagyok, így nem bántam meg a döntésemet

Az anya nehéznek találja a felépülést, hiszen a lyukak a hasában és a belső szerveit ért károk nehézkessé teszik az étkezést és az emésztést. Emma fel szeretné hívni a figyelmet a nőknél gyakrabban jelentkező epe problémákra. A hormonális betegségek, szülés és a fogyás is megemelik annak a valószínűségét, hogy a nőknél epehólyag-gyulladás alakul ki - írja a LadBible.