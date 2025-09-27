Döbbenetes: ez a három kevésbé ismert jel a kézen, májbetegségre utalhat

Számos szokatlan figyelmeztető jel jelenhet meg a kezeken, amelyek potenciálisan halálos kimenetelű állapotról lehet szó. Az embereknek ezért azt tanácsolják, hogy figyeljenek ezekre a jelekre, mivel krónikus májbetegségre utalhatnak.

Ez a három kevésbé ismert jel a kézen, májelégtelenségre utalhat Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw / Freepik: Felix Russell-Saw

A májbetegséget – akár túlzott alkoholfogyasztás, akár a szervben felhalmozódott zsír okozza – az teszi aggasztóvá, hogy a kezdeti szakaszban általában nem mutat tüneteket. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy a beteg csak akkor vesz tudomást a betegségről, ha az állapota már jelentősen súlyosbodik.

A Cleveland Clinic szerint:

A májfunkció romlásával egyre több tünet jelentkezhet. Ez a májbetegség későbbi stádiumaiban fordul elő. A májfunkció romlásának egyik első mellékhatása, hogy az epeáramlás leáll az epeutakban. A máj már nem termel epét, illetve nem juttatja azt hatékonyan a vékonybélbe. Ehelyett az epe a véráramba szivárog.

Ez a következő tüneteket okozhatja:

Sárgaság (a szemfehérje és a bőr sárgás elszíneződése)

Sötét színű vizelet

Világos színű széklet

Emésztési nehézségek, különösen a zsírok esetében

Fogyás és izomvesztés

Dohos szagú lehelet

Enyhe agyi károsodás (hepatikus encephalopathia)

Pruritus (viszkető bőr, de látható kiütés nélkül)

A májbetegség előrehaladtával azonban hatással lehet a keringésre, a hormonszintre, és akár alultápláltsághoz is vezethet. „Ez többféleképpen is megnyilvánulhat” – mondja a klinika. Három jellegzetes példa, amelyre figyelni kell a kezeken:

Köröm hegyének elváltozása

Vörös tenyér

Terry-körmök

Köröm hegyének elváltozása

Ilyenkor a körmöket szélesebbnek, szivacsosnak vagy megnagyobbodottnak, „mint egy fejjel lefelé fordított kanálnak” láttathatja. A klinika szerint: ez néhány körmöt vagy az összeset érintheti, gyakran a hüvelykujj és a mutatóujj körmében kezdődik, majd terjed át a többi körömre. Ezt kiválthatja a májzsugorodás – a máj súlyos hegesedése.

Vörös tenyerek

A Brit Májgyógyászati ​​Társaság a „foltos, vörös tenyéreket” a májzsugorodás korai jeleként azonosítja. A Medical News Today szerint a tenyér melegnek is érezhető, de nem lesz duzzadt, fájdalom vagy viszketés. A májzsugorodásban szenvedők körülbelül 23 százalékánál jelentkezik a vörös tenyér, amelyet az orvoslás palmáris eritémaként ismernek.