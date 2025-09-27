RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes: ez a három kevésbé ismert jel a kézen, májbetegségre utalhat

Mutatjuk, melyek ezek az aggasztó tünetek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.27. 08:30
Számos szokatlan figyelmeztető jel jelenhet meg a kezeken, amelyek potenciálisan halálos kimenetelű állapotról lehet szó. Az embereknek ezért azt tanácsolják, hogy figyeljenek ezekre a jelekre, mivel krónikus májbetegségre utalhatnak.

Ez a három kevésbé ismert jel a kézen, májelégtelenségre utalhat Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw / Freepik: Felix Russell-Saw

A májbetegséget – akár túlzott alkoholfogyasztás, akár a szervben felhalmozódott zsír okozza – az teszi aggasztóvá, hogy a kezdeti szakaszban általában nem mutat tüneteket. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy a beteg csak akkor vesz tudomást a betegségről, ha az állapota már jelentősen súlyosbodik.

A Cleveland Clinic szerint:

A májfunkció romlásával egyre több tünet jelentkezhet. Ez a májbetegség későbbi stádiumaiban fordul elő. A májfunkció romlásának egyik első mellékhatása, hogy az epeáramlás leáll az epeutakban. A máj már nem termel epét, illetve nem juttatja azt hatékonyan a vékonybélbe. Ehelyett az epe a véráramba szivárog.

Ez a következő tüneteket okozhatja:

  • Sárgaság (a szemfehérje és a bőr sárgás elszíneződése)
  • Sötét színű vizelet
  • Világos színű széklet
  • Emésztési nehézségek, különösen a zsírok esetében
  • Fogyás és izomvesztés
  • Dohos szagú lehelet
  • Enyhe agyi károsodás (hepatikus encephalopathia)
  • Pruritus (viszkető bőr, de látható kiütés nélkül)

A májbetegség előrehaladtával azonban hatással lehet a keringésre, a hormonszintre, és akár alultápláltsághoz is vezethet. „Ez többféleképpen is megnyilvánulhat” – mondja a klinika. Három jellegzetes példa, amelyre figyelni kell a kezeken:

  • Köröm hegyének elváltozása
  • Vörös tenyér
  • Terry-körmök

Köröm hegyének elváltozása

Ilyenkor a körmöket szélesebbnek, szivacsosnak vagy megnagyobbodottnak, „mint egy fejjel lefelé fordított kanálnak” láttathatja. A klinika szerint: ez néhány körmöt vagy az összeset érintheti, gyakran a hüvelykujj és a mutatóujj körmében kezdődik, majd terjed át a többi körömre. Ezt kiválthatja a májzsugorodás – a máj súlyos hegesedése.

Vörös tenyerek

A Brit Májgyógyászati ​​Társaság a „foltos, vörös tenyéreket” a májzsugorodás korai jeleként azonosítja. A Medical News Today szerint a tenyér melegnek is érezhető, de nem lesz duzzadt, fájdalom vagy viszketés. A májzsugorodásban szenvedők körülbelül 23 százalékánál jelentkezik a vörös tenyér, amelyet az orvoslás palmáris eritémaként ismernek.

Terry körmök

Ez az állapot olyan, amelyben a kéz- vagy lábköröm nagy része fehérnek tűnik, matt üveghez hasonlóan, csak egy vékony barna vagy rózsaszín csíkkal a hegyén. A Cleveland Clinic így magyarázza: „A Terry-körmös embereknek nincs félhold alakú (lunula) körmük a kutikulájuk közelében. Ehelyett szinte az egész köröm kimosottnak tűnik.” Az állapotot Richard Terry kutatóról nevezték el, aki megállapította, hogy a májzsugorodásban szenvedő betegek körülbelül nyolctizedénél így jelentkezik a betegség.

Ha az előbb felsorolt tünetek bármelyikét észleled, fontos, hogy azonnal fordulj orvoshoz - írja a Mirror.

 

