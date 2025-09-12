Erről jobb, ha tudsz: tünetek, amik rákra utalhatnak

Bár a ráknak nincsen preferált napszaka, a lehetséges korai figyelmeztető jelek kéretlenül is megjelenhetnek, amikor csak akarnak, és ezek közül néhány a nap reggeli fázisában jelenik meg. A reggeli tünetek pedig ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint más időszakban.

Reggeli tünetek figyelmeztethetnek a betegségre / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Bár ezek a tünetek nem jelentik azt egyből, hogy rákos vagy, a tünetek azonosítása segíthet az embereknek, hogy sokkal hamarabb orvoshoz juthassanak, és életmentő kezeléseket kapjanak, amennyiben szükséges.

Az Amerikai Rákellenes Társaság becslései szerint 2024-ben 2 millió 1140 rákos megbetegedés és több, mint 600 ezer rákos haláleset volt Amerikában.

Most pedig Abbas Kanani, a Chemist Click gyógyszerész a Daily Recordnak elárulta a három legfontosabb jelet, amely reggel ébredéskor jelentkezhet.

Az első tünet a tartós és/vagy elhúzódó köhögés

A WebMD szerint a soha nem múló vagy idővel egyre rosszabbodó köhögés a tüdőrák leggyakoribb tünete, és bár az ember azt gondolná, hogy egy ilyen köhögés akár fájdalmas is lehet, ez nem mindig így van.

Lehet, hogy csak egy enyhe csiklandozás érezhető a torokban, vagy úgy hangzik, mintha csak köhögés nélkül köhögne.

Kanani szerint bár a rendszeres dohányosok és e-cigaretta-használók reggelenként némi köhögést tapasztalhatnak, azonban orvoshoz kell fordulniuk, ha hosszan tartó köhögéssel ébrednek, függetlenül attól, hogy dohányoznak-e vagy sem - írja a Unilad.

Kutatások kimutatták, hogy a tüdőrákosok 65 százaléka már a diagnózis felállításakor is tartós köhögéssel küzd, és ez az arány 80 százalékra emelkedik azoknál, akiknél a betegség előrehaladott állapotban van, és a rák már átterjedt a test más részeire.

Ugyanakkor hozzáteszik, hogy a krónikus köhögés olyan betegségek tünete is lehet, mint az asztma, a savas reflux vagy a gastrooesophagealis reflux betegség.



A második tünet az éjszakai izzadás

A Mayo Klinika az éjszakai izzadást úgy definiálja, mint „alvás közben ismétlődő, nagyon erős izzadás, amely olyan erős, hogy átáztatja az éjszakai ruházatot vagy az ágyneműt”.

És ez nem csak a nyári éjszakai meleg miatt van, ami miatt bőségesen izzadsz, mivel az éjszakai izzadás önálló állapot.