Erről jobb, ha tudsz: tünetek, amik rákra utalhatnak

Három tünet is baljós lehet.
Bár a ráknak nincsen preferált napszaka, a lehetséges korai figyelmeztető jelek kéretlenül is megjelenhetnek, amikor csak akarnak, és ezek közül néhány a nap reggeli fázisában jelenik meg. A reggeli tünetek pedig ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint más időszakban.
Bár ezek a tünetek nem jelentik azt egyből, hogy rákos vagy, a tünetek azonosítása segíthet az embereknek, hogy sokkal hamarabb orvoshoz juthassanak, és életmentő kezeléseket kapjanak, amennyiben szükséges.
Az Amerikai Rákellenes Társaság becslései szerint 2024-ben 2 millió 1140 rákos megbetegedés és több, mint 600 ezer rákos haláleset volt Amerikában.
Most pedig Abbas Kanani, a Chemist Click gyógyszerész a Daily Recordnak elárulta a három legfontosabb jelet, amely reggel ébredéskor jelentkezhet.
A WebMD szerint a soha nem múló vagy idővel egyre rosszabbodó köhögés a tüdőrák leggyakoribb tünete, és bár az ember azt gondolná, hogy egy ilyen köhögés akár fájdalmas is lehet, ez nem mindig így van.
Lehet, hogy csak egy enyhe csiklandozás érezhető a torokban, vagy úgy hangzik, mintha csak köhögés nélkül köhögne.
Kanani szerint bár a rendszeres dohányosok és e-cigaretta-használók reggelenként némi köhögést tapasztalhatnak, azonban orvoshoz kell fordulniuk, ha hosszan tartó köhögéssel ébrednek, függetlenül attól, hogy dohányoznak-e vagy sem - írja a Unilad.
Kutatások kimutatták, hogy a tüdőrákosok 65 százaléka már a diagnózis felállításakor is tartós köhögéssel küzd, és ez az arány 80 százalékra emelkedik azoknál, akiknél a betegség előrehaladott állapotban van, és a rák már átterjedt a test más részeire.
Ugyanakkor hozzáteszik, hogy a krónikus köhögés olyan betegségek tünete is lehet, mint az asztma, a savas reflux vagy a gastrooesophagealis reflux betegség.
A Mayo Klinika az éjszakai izzadást úgy definiálja, mint „alvás közben ismétlődő, nagyon erős izzadás, amely olyan erős, hogy átáztatja az éjszakai ruházatot vagy az ágyneműt”.
És ez nem csak a nyári éjszakai meleg miatt van, ami miatt bőségesen izzadsz, mivel az éjszakai izzadás önálló állapot.
Bár a nőknél a menopauza idején gyakori, és bizonyos gyógyszerek szedése után is előfordulhat, a Cleveland Clinic hozzáteszi, hogy olyan betegségek következtében is megjelenhet, mint a fertőzés, a cukorbetegség vagy a rák.
Kanani azt mondta:
Kérje meg háziorvosát, hogy vizsgálja meg ezt, különösen, ha az éjszakai izzadás fáradtsággal, fogyással vagy véraláfutásokkal jár együtt.
A harmadik tünet az, hogy fáradtan ébredsz, ami egyszerűen csak azért is lehet, mert nem sikerült nyolc órányi minőségi alvást elérned.
A gyógyszerész azonban figyelmeztet, hogy ha rendszeresen rendkívül kimerültnek és fáradtnak érezzük magunkat ébredéskor, az más problémára is utalhat, különösen, ha más tünetek is kísérik.
„Normális, hogy reggel kicsit fáradtnak érezzük magunkat, de ha ez nem szokásos Önnél, vagy ha egész napos fáradtságot észlel, akkor érdemes kivizsgáltatnia magát” – mondta.
